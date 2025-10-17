イルミネーションの季節がやってきました。早くも11日から今シーズンの展示がスタートした御殿場高原・時之栖のイルミネーション「ひかりのすみか」。『日本夜景遺産』にも認定されていて、毎年進化を続ける時之栖のイルミネーション、その魅力を調査します。



御殿場高原・時之栖は、宿泊施設や温泉、様々なレストランにショップなども揃う複合レジャー施設で、イルミネーションが始まる前から、楽しむことができます。





レストラン「グランテーブル」では、ここで作られた様々なクラフトビールが楽しめますが、2025年で30周年となる時之栖を記念して特別に醸造したのが「ゴールデンピーク」。フルーツを思わせる芳醇な香りと程よい苦みが楽しめると大好評です。こちらのレストランでは、静岡の秋香るごちそう祭りを開催中で静岡県産の秋の味覚をふんだんに使ったグルメが盛りだくさんです。（横浜からの客）「ビールとか好きなんで、ごはんもおいしくて、飲みながら楽しめて。」「どの料理もすごいおいしかったです。また来たいです。」（二宮からの客）「何かお料理がおいしいし、雰囲気もいいですね。「はっきり言ってイルミネーションよりビールがおいしい。」さらにこちらは絶品のスイーツやドリンクを楽しめる「GKBカフェ」。こちらで10月から始まったメニューが、好きなジェラートを選び、それを求肥（ぎゅうひ）で包んでもらうジェラート大福。9種類のジェラートとともに、もちもち食感が楽しめます。（地元客）「ここはいつも感じがいいですし、コーヒーもおいしい。」さらにこちらは、県内最大級のチョコレート工房「ノルマンディーショコラ」。一番人気はショーケースにずらりと並ぶ可愛らしい「ポップショコラ」。この時季限定のハロウィンポップショコラの詰め合わせもあります。そして18日から販売されるのがマロンクリーム、チョコクリーム、カシスクリームなどをふんだんに使った「ショコマロンカシスクレープ」。こちらも人気を呼びそうです。夕方になり、イルミネーション点灯時間が近づいてきました。そして午後5時、会場の550万球が一斉に点灯しました。今回で24回目を迎える御殿場高原・時之栖のイルミネーション。2025年のテーマは“マジックフォレスト”。幻想的な世界が広がる今回の見どころを、紹介していきます。まず最初のエリアは来場者を出迎えるエントランスにそびえる高さ20mの「シンボルツリー」。幻想的なランタンに囲まれた20mの巨大なツリーは、富士山をイメージしていて、人気フォトスポットになっています。レストランが並ぶ中庭は「ランタンガーデン」に。夜空を埋め尽くす無数のランタンに地面には、ワインボトルを利用したボトルランタンにより幻想的な空間が作り出されています。そして時之栖のイルミネーションといえばそのメインはやはりおよそ300m続く圧巻の「光のトンネル」（時之栖マーケティング部広報 中西 美貴さん）「トンネルの入り口にはちょっとした仕掛けがございます。実際にやってみたいと思います。こちらの仕掛けに乗って頂くと、こちらのトンネルがこのように雰囲気が変わる仕掛けになっております。」この光のトンネルは、魔法があふれるファンタジーフォレストをテーマに異なる5つの空間が用意され、幻想的な世界への没入体験が楽しめます。（東京からの客）「すごいびっくりしました。実際来てみたら、すごいレベルが違うって感じです。」（岐阜からの客）「すごいきれい、すごく素敵。」（川崎からの客）「素晴らしい。 毎年違うもんね雰囲気がね。」「すごいきれいで感動しました。」（地元客）「すごいきれいでした。無料でこれだけのものを見れるのは、すごく嬉しいって思います。」実はこの550万球もの大規模なイルミネーション、そのテーマ決めや飾りつけは、殆どが社員の手によって行われている手作りのイルミネーションなんです。（時之栖マーケティング部広報 中西 美貴さん）「こちらが特に何もなくて、向こう側が見える状態ではあったんですけれども、こちらをつけることによって、没入感を感じて頂くということで、ギリギリの(点灯式)前日に仕上がったものでございます。」光のトンネルの先に現れるのが「魔法の教会」。こちらは有料エリアとなっていますが、教会のステンドグラスを生かしたプロジェクション・マッピングで繰り広げられる魅惑の空間で、今回のストーリーは女王の願いが輝く物語です。さらに、「王宮の回廊」を通って、こちらも有料エリアの「王宮の丘」へ。こちらでは、魔法の噴水が作る川をイメージした「ヒカリの散歩道」を進んでいくと一面に広がる光の海「スローハウストゥインクル」の幻想的な景色が眺められる他、ライトアップされたメリーゴーランドや世界最大級のスウィングベル「愛の鐘」などのフォトスポットが点在しています。そして「ヒカリの散歩道」を登り切った丘で展開されるのが最高到達点150mという日本一の高さを誇る「噴水レーザーショー」。漆黒の闇を華麗に彩るレーザーの光に合わせて変化する噴水の動きはパワフルかつエレガントです。（千葉からの客）「素晴らしいですね。すごい時代ですね。最後もすごい高さのある。」（岐阜からの客）「めっちゃ高くて、びっくりした。」この「噴水レーザーショー」では12月までの一部公演で、ダンスショーやナイトバブルとの圧巻のコラボも楽しむことができます。今回もみどころいっぱいでさらなる進化を遂げた御殿場高原・時之栖のイルミネーション。10月は午後5時に点灯、来月からは午後4時半点灯で夜10時まで楽しむことができます。