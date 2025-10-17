【日本ハムスタメン】背水の陣で臨む打順は1番水谷瞬 好調レイエスは3番 清宮は5番 大きく組み替え打線のつながりに期待
◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 ソフトバンク-日本ハム(17日、みずほPayPayドーム)
ソフトバンクに2連敗を喫し、もう負けられない状況となった日本ハムは、スタメンを前日の第2戦から大きく変更しました。
1番には水谷瞬選手が入り、2番には田宮裕涼選手、好調のレイエス選手が3番となり、4番に郡司裕也選手が入る上位打線となりました。
5番には前日2安打の清宮幸太郎選手、6番に万波中正選手。7番には山縣秀選手が復帰し、8番水野達稀選手で9番には五十幡亮汰選手がこのシリーズ初スタメンとなりました。
あとがないこの一戦の先発マウンドを託されたのは、最多勝の伊藤大海投手です。
一方、ソフトバンクは2番に川瀬晃選手が入り、好調の山川穂高選手が4番、柳町達選手が5番に入るなど打線を大きく組み替えました。
先発は今季12勝を挙げている上沢直之投手です。
▽ソフトバンクのスタメン1番(指)柳田悠岐
2番(遊)川瀬晃
3番(三)栗原陵矢
4番(一)山川穂高
5番(中)柳町達
6番(遊)牧原大成
7番(指)野村勇
8番(捕)海野隆司
9番(二)周東佑京
先発・上沢直之