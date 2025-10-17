◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 ソフトバンク-日本ハム(17日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクに2連敗を喫し、もう負けられない状況となった日本ハムは、スタメンを前日の第2戦から大きく変更しました。

1番には水谷瞬選手が入り、2番には田宮裕涼選手、好調のレイエス選手が3番となり、4番に郡司裕也選手が入る上位打線となりました。

5番には前日2安打の清宮幸太郎選手、6番に万波中正選手。7番には山縣秀選手が復帰し、8番水野達稀選手で9番には五十幡亮汰選手がこのシリーズ初スタメンとなりました。

あとがないこの一戦の先発マウンドを託されたのは、最多勝の伊藤大海投手です。

一方、ソフトバンクは2番に川瀬晃選手が入り、好調の山川穂高選手が4番、柳町達選手が5番に入るなど打線を大きく組み替えました。

先発は今季12勝を挙げている上沢直之投手です。

▽ソフトバンクのスタメン

1番(指)柳田悠岐2番(遊)川瀬晃3番(三)栗原陵矢4番(一)山川穂高5番(中)柳町達6番(遊)牧原大成7番(指)野村勇8番(捕)海野隆司9番(二)周東佑京先発・上沢直之