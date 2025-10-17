お父ちゃん、やりました！「大和証券Mリーグ2025-26」、10月16日の第2試合で、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、オーラス南4局に跳満をツモる劇的な逆転勝利を収めた。第1試合ではチームメイトの佐々木寿人（連盟）も勝利し、デイリーダブルを達成。12日に亡くなった元チームメイトの前原雄大さん（享年68）に、勝利とともにポーズを捧げると、ファンから「涙が止まらねえ」「泣いた」とコメントが殺到した。

【映像】高宮まり、思いを込めた表情とあのポーズ（別カット）

2018年からスタートしたMリーグだが、KONAMI麻雀格闘倶楽部の初期メンバーは佐々木、高宮、前原さんの3人だった。前原さんは3年プレーしたのち、Mリーグから勇退。その後、所属団体のリーグ戦などでは死の直前まで活躍したが、悪化していた持病もあり、12日に亡くなった。

Mリーグ、特にKONAMI麻雀格闘倶楽部としては追悼試合の意味合いもあったこの日、第1試合で佐々木がトップを取ると、前原さんがMリーグで見せた通称「ラオウポーズ」と呼ばれる人差し指で天を指すようなポーズを披露。さらに高宮も、オーラスでの大逆転勝利を果たした後、対戦者に「すいません」と一言告げた後、高々と人差し指を天へと突き出した。

笑顔ではなく、前原さんへの思いを込めたような表情に対し、ファンからは「今日はいいですよ！」という声も。また初期メンバー2人によるデイリーダブルの達成に「前原さんのご加護すごすぎる」という声も見られていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

