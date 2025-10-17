まさかの赤ずきんをアピール

クロミ【サンリオ公式】のXアカウントは、2025年10月13日、ホンダとのコラボによる「赤ずきんバージョンのクロミ」の画像を公開しました。

カ、カワイイ…似合ってる!? これが、赤ずきんのクロミちゃんです（画像）

この画像は、サンリオとホンダのコラボ企画により誕生した、モンキー125用純正アクセサリー「“Honda × Kuromi” モンキー125用タンクサイドパネル」に描かれたクロミのものです。

Xでは、クロミが「赤いずきんのアタイもイケてるだろ★？」とコメントしており、投稿には「可愛い！さすがクロミちゃん！」「赤いずきんのクロミちゃんもかっこいい！HONDAさんとのコラボおめでとう」「赤ずきんも似合ってて最高です！」といった反応が寄せられていました。

また、本田技研工業の公式YouTubeチャンネルでは、同コラボに関連した動画も公開されています。2025年10月10日に投稿された「【第4話】クロミ、乗る編。『夢、叶っちゃったよう…！』」では、クロミがバイクショップで出会ったお姉さんのバイクに乗せてもらうというストーリーが描かれており、彼女の黒ずきんが赤ずきんに変わる瞬間も見どころとなっています。

ちなみに、クロミがライバル視しているサンリオキャラクター「マイメロディ」は、現在ピンクのずきんをかぶっていますが、誕生当初は赤ずきん姿でした。こうした背景もあり、動画のコメント欄では「クロミがマイメロカラーに染まっている」といった指摘も見られました。

なお、「“Honda × Kuromi” モンキー125用タンクサイドパネル」は受注期間限定での販売となっており、2025年10月31日から12月1日まで注文を受け付けています。