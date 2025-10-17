男鹿水族館GAOでメスのホッキョクグマ・モモの出産に備えた準備が進められています。



3月にオスの豪太との繁殖行動が見られたモモ。



妊娠していた場合、来月から来年1月にかけて出産する見通しで、赤ちゃんを産むための部屋、産室も用意されました。



男鹿水族館GAOで飼育されているメスのホッキョクグマ、モモ。



かわいい顔立ちとしぐさでファンはもちろん、スタッフからも人気を集めるGAOのアイドルです。





子ども「出てきた」母親「あれはモモさんですか」子ども「モモちゃん」来月、11歳の誕生日を迎えるモモですが、これから徐々に展示スペースで過ごす姿が見られなくなっていく可能性があります。去年、静岡県の浜松市動物園からやってきたモモ。今年1月からオスの豪太と少しずつ同居をはじめ、たびたび繁殖行動が見られていました。去年に比べ体重が50キロ余り増えたこともあり、GAOは妊娠した可能性があるとみています。ただ、ホッキョクグマには妊娠している時と同じような状態になる「偽妊娠」という現象がみられることがあります。出産するまで判別がつかないため、妊娠を想定して準備を進めています。男鹿水族館GAO ホッキョクグマ係 柿添涼太朗さん「ここがモモの産室です」「2部屋あって、好きな方で奥の部屋か手前の部屋で好きな方で子育てするっていうような感じで作ってるんですけど」野生のホッキョクグマは、雪を掘って作った巣穴で出産と子育てをします。その環境に近づけるため、GAOはウッドチップを敷き詰めて音や光を遮った産室を作りました。柿添涼太朗さん「もう本当に真っ暗な状態、光とかもなくして、あとはこの部屋だけじゃないんですけど天井とかも防音材とかを敷いてまして、なので外部の音とかも極力少なくするっていうくらい、もう本当に、なるべくストレスになる刺激をなくすのが大事だっていうふうに言われています」モモは15日から少しずつ産室を行き来してしているといいます。ホッキョクグマの飼育を始めて20年余りになるGAOでも繁殖に成功したのは2例だけです。順調に進めばこれが初めての出産となるモモ。柿添涼太朗さん「私たち飼育係の目標の一つみたいなところもあるので、ちゃんと繁殖に成功して子育てがうまくいくというのは、そういう意味では本当になんとかうまくいくようにサポートしていければなという気持ちなんですけど」全国で31頭しかいないホッキョクグマ。貴重な生命の誕生に期待が寄せられています。