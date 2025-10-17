諫山創『進撃の巨人』（講談社）新規オリジナルグッズが発表された。本グッズはAnique株式会社が運営するサービス「Aniqueショップ」では10月23日12時より予約受付が開始される。

【写真】『進撃の巨人』グッズラインナップを見る

今回のグッズでは「騎馬」をテーマにアニメ制作陣による新規描き下ろしイラストを採用。ラインナップの1つが「トレーディング箔押し缶バッジ」。ツヤのある素材に一部デザインを金箔押しで精緻に刻んだ缶バッジであり、エレンやリヴァイなどが描かれる。

またミカサやアルミンら6人が乗馬をする様子をデフォルメ化して描いたイラストの缶バッジもラインナップ。同イラストを採用したアクリルキーホルダー、アクリルスタンドも販売される。

そのほか原作やアニメ版に近しい、リアルな画風で描かれた乗馬するエレンたちが描かれたフォトカード、ポストカード、ステッカーも用意。オリジナルモチーフアイコンを総柄にしたブラウス・ワンピースといったアパレル商品、オリジナルポーチやミニトートバッグといったアイテムもラインナップ。

販売期間中、対象商品を3,300円（税込）購入ごとに購入特典「オリジナルブロマイド（全8種）」がランダムで1点プレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）