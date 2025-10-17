お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が16日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）で、まさかの新番組が実現したことを明かした。

「見た方がおられるかもしれませんが」と切り出したケンコバは、「アメトーークでBS芸人大戦争っていうのをやった時に、“何か温めてる企画ありますか？”って蛍原（徹）さんから言われて」と人気番組でのエピソードを振り返った。

そして「洋食屋とか定食屋とか街中華とかのBランチ。Aはもちろんエース級を持ってくる。Bは逆に、店長のわがままが入ってるんちゃうかなって、これが食べたいなっていうので」と自説を披露。「アメトーークでしゃべったんですけど、それ今度ね、BS朝日さんでやることになりました」と明かした。

その意外な展開に「真に受けてやってくれることになった」と感激。「阿佐ヶ谷姉妹と、Bランチ、B定食を食べて来る番組をやるんで、ご覧のチャンネルで、良かったらみなさん見てください」と、今月26日放送の「B食の旅」（後6・00）を告知。しかし「ナレーションは、その時にゲストやったフットボールアワーの後藤（輝基）がやってくれる言うて。なかなかツモれない、今、後藤をナレーションベースでって。後藤もなんで引き受けてん、ええやつやな」と笑っていた。