◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 第２日（１７日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

前日サスペンデッドになった第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われ、２４位で出た石川遼（カシオ）は４バーディー、２ボギーの６８と伸ばしてイーブンパーとし、トップと３打差の８位に浮上した。

「ドライバーと３番ウッドを使ってティーショットをしたなかで、フェアウェーをしっかりキープできたので、９番や８番アイアンの距離でグリーンを狙うことができた。ただ、ウェッジがもうちょいかなと。パッティングがまだまだよくない。正直、自分にとっては悔しいスコア」と納得はいっていない様子だった。

４番パー５で下りの３メートルを沈めてバーディーを先行させ、８番パー３では１０メートル近いロングパットをねじ込んだ。１３番パー５は残り２４８ヤードから３番ユーティリティーで２メートルに２オンし、イーグルパットはカップをそれたがバーディー。「昨日はティーショットで左にミスをしてチャンスを作れなかったホール。いい攻め方が今日はできた」と振り返った。１４番はグリーン近くまでティーショットを運び、アプローチを寄せて２ホール連続でスコアを伸ばした。

「フェアウェーに多く打てたし、パーオンもこのコンディションの中ではできた方。アンダーパーでプレーできたので順位を上げられた。まだまだ半分なので、ここからまた上位の選手たちの名前も変わっていくと思うし、その中にしっかり自分も入っていけるようにしたい」と気を引き締めた。

４年連続１５度目の出場で、過去に２００８、０９、２３年と２位が３度ある。今回は従来の全英オープンに加え、来年のマスターズへの出場権も懸かる。２サムで行われる第３ラウンドは２０１３年マスターズ覇者のアダム・スコット（オーストラリア）と同組になった。日本シリーズＪＴカップ（１５、１９年）、日本プロ選手権（１９年）に続く史上１５人目のメジャー３冠を達成し、１３年ぶりにオーガスタに乗り込む。