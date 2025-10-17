【全国天気】

ポイント

・日本海側から次第に雨

・雨や風の強まる所も

・北陸中心に大雨に注意

・気温は高め

・九州など真夏日も

18日（土）は、低気圧や前線が日本海を進み、この影響で、天気は下り坂に向かうでしょう。午前中は晴れる所も多いですが、午後は日本海側から次第に雨の所が多くなりそうです。南から暖かく湿った空気が流れ込むため、雨雲が発達し、雨脚の強まる所もあるでしょう。雷を伴って、非常に激しく降る所があるかもしれません。北陸地方を中心に、警報級の大雨となる可能性もあり、注意が必要です。

また、南風が強めに吹いて、気温が上がるでしょう。東日本や西日本は25℃以上の所が多く、特に九州、四国、沖縄では、引き続き、真夏日の所がある見込みです。予想最高気温は、石垣島33℃、那覇32℃、熊本、松山31℃などとなっています。一方、北から寒気が南下してくる北海道は15℃前後までしか上がらず、午後は西風も強まり、さらに寒くなりそうです。

18日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 10℃（-2 10月上旬）

青森 11℃（-2 10月上旬）

仙台 14℃（-1 10月上旬）

新潟 15℃（-3 10月上旬）

東京都心 15℃（-2 平年並み）

名古屋 19℃（±0 9月下旬）

大阪 20℃（-1 9月下旬）

広島 20℃（＋1 9月下旬）

高知 23℃（±0 9月上旬）

福岡 23℃（＋2 9月上旬）

18日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 16℃（-1 平年並み）

青森 19℃（-2 平年並み）

仙台 25℃（＋3 9月中旬）

新潟 26℃（＋3 9月中旬）

東京都心 25℃（±0 9月下旬）

名古屋 26℃（-3 10月上旬）

大阪 29℃（±0 9月中旬）

広島 28℃（-1 9月下旬）

高知 30℃（±0 9月中旬）

福岡 29℃（-1 9月中旬）

【来週は秋深まる、北海道は初雪も？】18日（土）は低気圧や前線の通過で、雨や風の強まる所があるため、要注意です。19日（日）は、関東以西の太平洋側で前線の影響が残り、くもりや雨となるでしょう。また、寒気の影響で、北陸以北の日本海側でもスッキリせず、北海道の内陸では、平地でも雪の降る所が出てくるかもしれません。そして、週明けは、北からの寒気が徐々に南下し、東日本や西日本でも、気温が下がるでしょう。東京でも最高気温は20℃以下となり、季節外れの真夏日が続いた九州でも、ようやく秋が訪れそうです。気温低下にご注意ください。