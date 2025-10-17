µ¼Ô¤¬¡È¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡ÉÁ°¶¶»ÔÄ¹¤Ë¥ÉÄ¾µå¼ÁÌä¡ÖÈø¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥é¥Ö¥Û¡¢¤ÏÏÀÍýÇËÃ¾¡£¥Í¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ¥é¥Ö¥ÛÁª¤ó¤À¡©¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤éÁêÃÌÀè¤Ï¡©¡×¸ºµëÂ³Åê¤Î¾®Àî»ÔÄ¹¤¬À¼¿Ì¤ï¤»²óÅú
¡¡´ûº§¼Ô¤Î´´Éô¿¦°÷¤È10²ó°Ê¾å¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤¬17Æü¡¢²ñ¸«¤Ç¼«¿È¤ÎµëÍ¿Áí³Û50¡ó¤ò¸º³Û¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÂ³Åê¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö´À¡×¡©¡ÖÎÞ¡×¡© Â¿¤¯¤Î¼ÁÌä¤Ç¡È¥°¥í¥Ã¥¡¼¡É¤Ê¾®Àî»ÔÄ¹
¡¡¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏËÁÆ¬¡Ö»ä¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¡¢µÄ²ñ¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤ËÅö³º¿¦°÷¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÄÌ¾ï¶ÈÌ³°Ê³°¤ÎÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö³º¿¦°÷¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ¿Í¤«¤é¤ÎÀâÌÀ½ñ¤¬µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢±üÍÍ¤«¤é¤ÏËÜ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬È¯¤»¤é¤ì¤¿¡£¸í²ò¤äÉÔ°Â¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢´Ø·¸¤¹¤ë¤´²ÈÂ²¤ÎÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤òºÇÍ¥Àè¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ô½µ´Ö¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¾Ê¤ß¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ç¤¤ä½ÐÄ¾¤·ÁªµóÅù¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢¡ØÁªµó¤Î»þ¤Î¸øÌó¤ò1Æü¤Ç¤âÁá¤¯²Ì¤¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ÔÌ±¤Î¶¯¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤³¤ÇÂà¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ç¤²¤¿¸øÌó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿ÀÕÇ¤¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿¦ÀÕ¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤òµ°Æ»¤Ë¤Î¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼è¤êÁÈ¤à³Ð¸ç¤À¡×¤ÈÂ³Åê¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¡È»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¡É¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËµëÍ¿Áí³Û¤Î50¡ó¤Îºï¸º¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¡ÖËÜ·ï¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î²á¤Á¡×¤È¡ÖÂÐºö¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤¬ÁêÃÌ¾ì½ê¤ËÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¼Ò²ñÄÌÇ°¤Ë±è¤Ã¤Æ»ÔÌ±ÌÜÀþ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤òÎ§¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£º£¸å¤ÎÂÐºö¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿¦°÷¤ÈÏÃ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤òÌÀ³Î²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»ÔÌò½ê¤Î³°¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖÉ¬Í×¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Â³Åê¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Öº£²ó¤Î·ï¤ò»ä¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¡Ø½ÐÄ¾¤·¤·¤¿Êý¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ã´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢»ä¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤«¤é¡Ø¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¡¢ÈãÈ½¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÀÕÇ¤¤Î²Ì¤¿¤·Êý¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤Ï¤ä¤Ï¤êÁªµó¤Î»þ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÀ¼¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÊÌ¤Îµ¼Ô¤¬¡Ö¾ø¤·ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È²ñ¸«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¤â¤Î¤Ë¡£
¡¡µ¼Ô¤Ï¡Ö¡ØÈø¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥é¥Ö¥Û¤òÁª¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¿¦°÷¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ÔÄ¹¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ø¤½¤ì¤ÏÏÀÍýÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·²ÇÏ¸©¤Î»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¤Î¸«²ò¤À¤Ã¤¿¡£Èø¹Ô¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤Ï¥Í¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢²èÌÌ¤ò»È¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£»ÔÄ¹¤âÅö³º¿¦°÷¤â¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤¨¤Æ¥é¥Ö¥Û¤òÁª¤ó¤Ç2¿Í¤Ç²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤¬¤¿¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ï¤êº£²ó¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«Åú¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½÷Àµ¼Ô¤«¤é¡Ö9·î24Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡Ø´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÎÁêÃÌÀè¡¦Íê¤ì¤ëÊý¤Ê¤Éº£¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»ÔÌò½ê¤Ë¤ÏÉû»ÔÄ¹¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£»ä¤¬¿¦°Ì¤ÎÄã¤¤¿¦°÷¤ÈÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ã¤¤¿¦°÷¤ä¤Ê¤«¤Ê¤«Æüº¢Ä¾ÀÜ²ñ¤ï¤Ê¤¤ÉôÄ¹¤ä²ÝÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿¦°÷¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ã¼ê¿¦°÷¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ðÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï»Å»ö¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ³°Éô¤Î¥á¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÍê¤ß¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë