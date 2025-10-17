政治評論家の田崎史郎氏が１７日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」で、日本維新の会が自民党との連立条件に議員定数の削減を絶対としたことに「ある程度の数なら飲む可能性がある」と推測した。

この日は国民民主党の玉木雄一郎代表がリモート出演。田崎氏もリモートで出演した。

前日には自民党と急接近と言われた維新・吉村代表が、自民党との連立条件として議員定数の削減が絶対と発言し、政界を激震させている。吉村代表は削減数は１割、およそ５０議席とも発言。議員の数を減らすということは多くの議員の反発を招くことが予想できるだけに、宮根誠司は田崎氏に「できますか？」と聞いた。

田崎氏は「自民党側から見れば、企業・団体献金は党の立脚基板に関わる話なので飲めない」といい、一方で定数削減は「過去の例があるので、５０は難しいかもしれないが、ある程度の数なら飲む可能性はある」と指摘した。

そもそも維新は社会保障改革と副首都構想に力を入れているとされてきたが「その二つの前に定数削減を持ってきた。これはおそらく、政治とカネの問題、どうなってるんだという声が強まっているので、定数削減を重視しますよという姿勢を示して、切り替えようとしたんだと思う」と、企業・団体献金から定数削減に注視させようと切り替えたと推測していた。