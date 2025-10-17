新車約109万円！ カワサキ新「ネオレトロバイク」発売 人気の「Z900RS」の弟分「Z650RS」2026年モデル登場

2色の新色を設定し登場

カワサキは、ネオレトロネイキッドモデル「Z650RS」の2026年モデルを2025年11月15日に発売すると発表しました。

2022年より日本市場へ導入されたZ650RSは、現在でも絶大な人気を誇る「900 SuperFour(Z1)」からインスピレーションを受けた「Z900RS」と同じく、往年の名車「Z650-B1」から着想を得たスタイリングが特徴となる一台です。

カワサキ「Z650RS」2026年モデル

【画像】超レトロなネイキッド！ カワサキ「Z650RS」2026年モデルを画像で見る（12枚）

心臓部には、Z650やNinja 650と共通の排気量649 cc水冷並列2気筒エンジンを搭載。このエンジンは、8000rpmで最高出力68PS、6700rpmで最大トルク63N・mを発揮します。

車体にはチューブラー・トレリスタイプのフレームを採用することで、軽快なレスポンスと安心感のあるハンドリングを実現しています。

足回りについては、フロントにφ41mmの正立フォーク、リアにはプリロード調整が可能なホリゾンタルリンク式サスペンションを装備。ブレーキシステムは、フロントにツインピストンキャリパー、リアにはシングルピストンキャリパーと200mmローターが備わります。

また、ライダーをサポートする電子制御として、ボッシュ製アドバンストABSのほか、過度なパワーによるリアタイヤの空転を制御するKTRC(カワサキトラクションコントロール)も搭載されています。

「メタリックオーシャンブルー」と「エボニー」の2色が用意された2026年モデルの価格は108万9000円（消費税込）に設定されています。