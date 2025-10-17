Francfrancがインテリア提案型の店舗へリニューアルオープン。従来のフェミニンに加え、ナチュラルやモダンなど9種類のテイストが登場
ライフスタイルを提案するインテリアブランド「Francfranc(フランフラン)」は、2025年10月17日に「Francfranc 青山店」および「Francfranc 新宿サザンテラス店」をリニューアルオープンした。今回のリニューアルは、“デザイン性のある家具やインテリア雑貨とそのコーディネートにより、心高鳴るライフスタイルを提案する”というブランドの原点に立ち返り、インテリアを中心としたライフスタイル提案を通じてより一層利用者に“心の高鳴り”を感じてもらえる空間を目指すもの。本記事では、これまでのFrancfrancとは違う店内の様子やこだわりの詰まった限定商品、ノベルティなどを紹介する。
【写真】これほんとにFrancfranc？リニューアルオープンした店内をチェック
■青山店の概要
・店舗名：Francfranc 青山店
・所在地：東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル 1階/2階
・リニューアルオープン日：2025年10月17日
「Francfranc 青山店」は、インテリアの魅力を存分に体感できる唯一無二の空間へとリニューアル。店内には18種類におよぶコーディネートを展開し、モダン・フェミニン・エレガントなどの多彩なインテリアスタイルを提案する。さらに、青山店にはインテリアコーディネーターの資格を持つ専任スタッフを中心に、コーディネートに精通したスタッフを多数配置するという。青山店限定の専用タブレットを用いたスタイル紹介や、店内のコーディネートと連動した新サービス「インテリアスタイル診断」を通し、利用者の好みや暮らしに寄り添いながらワンランク上の理想の空間づくりを叶える。
さらに店舗装飾には、イベントに合わせて柱のカラーが変化するエントランス演出やリニューアルを象徴する巨大モニュメントなど、訪れるたびに新鮮な体験を楽しめる仕掛けを導入する。
■新宿サザンテラス店の概要
・店舗名：Francfranc 新宿サザンテラス店
・所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1新宿サザンテラス内
・リニューアルオープン日：2025年10月17日
「Francfranc 新宿サザンテラス店」は、国内随一の商品ラインアップ数を誇る。豊富な商品数に加え、リビングルーム・ベッドルーム・バスルームなど、暮らしの時間軸に沿って巡る回遊型の店内で、住空間をトータルにコーディネートする楽しさを提案。都市生活者の多様なライフスタイルに寄り添い、豊富な商品数と多彩なコーディネートを融合し、「選ぶ歓び」と「暮らす歓び」を同時に体感できる店舗へ進化した。
■青山店リニューアルオープンの注目ポイント
インテリア提案をテーマに、これまでのフェミニンテイストだけではなくナチュラルやモダン、レトロなど9種類のテイスト、18シーンを展開する青山店。店内は利用者一人ひとりが“好き”を見つけるための工夫で溢れている。
■1.エントランスにある巨大モニュメント
まず入店すると目に入るのは巨大なモニュメント。こちらは期間限定で、「プレゼントのリボンを紐解く瞬間のように、ワクワクした気持ちで新たなFrancfrancに巡り合ってほしい」というデザインコンセプトのもと設置されているという。さらに、11月14日(金)からはクリスマス仕様にデコレーションされ、12月25日(木)まで設置される予定。
■2.青山店限定の新サービス「インテリアスタイル診断」
部屋で大切にしたい雰囲気は？休日の過ごし方は？など簡単ないくつかの質問に答えると自分に合った部屋タイプを診断してくれるサービス。診断後は自分好みの部屋やインテリアをFrancfrancの商品でシミュレーションしてくれる。店員さんと会話しなくても気軽に自分の好みを知れるのがうれしいポイント。診断の後は結果がQRコードでも出てくるので、自分のスマートフォンで読み取って持ち帰って家で確認することもできる。
こちらの端末では診断だけでなく、インテリアスタイルの紹介を見たり、相談会を予約することもできる。店内に8カ所設置されているのでぜひ体験してみてほしい。
■3.リニューアルオープン記念のオリジナルアイテム
青山店限定で販売されるリニューアルオープン記念の数量限定のオリジナルアイテムを紹介する。
リニューアル記念マグ：各500円
リボンマグ グレー：1500円
リニューアル記念トート：各1500円
限定ショッパー：20円
■4.先着ノベルティ
各店舗のリニューアルオープンを記念して、3000円以上の購入者に店舗の外観をデザインしたオリジナルトートバッグをプレゼント。ぜひこちらもゲットしてほしい。
■5.青山店限定商品
青山店では各テイストに合わせてセレクトされた限定アイテムを多数取りそろえ。青山店でしかゲットできないおしゃれアイテムから目が離せない。
■自分の好きが見つかる！青山店を紹介
インテリア提案をテーマに、これまでのフェミニンテイストだけではなくナチュラルやモダン、レトロなど9種類のテイスト、18シーンを展開する青山店。店内は利用者一人ひとりが”好き”を見つけるための工夫で溢れている。
■1階は華やかな印象に
1階はこれまでのFrancfrancらしさ溢れる「フェミニン」や、青山らしさを意識したワンランク大人で上品な「エレガント」「ラグジュアリー」の3スタイルが展開。
■2階はこれまでにない新しいFrancfrancが
2階は客層を選ばない多彩なコーディネートや家具を楽しめる空間。リビングから寝室・バスルームまで住空間をトータルにコーディネートする楽しさを感じられる。毎日の生活リズムに沿った商品配置で、奥に進むと一日の最後に使うベッドルームやバスルームのルームセットがある魅力的な店内となっている。
一日の中で多くの時間を過ごす「家」。食器やクッションカバー、小さな家具を変えるだけでも気分が変わって少し豊かな生活になるはず。パワーアップしたFrancfrancで自分だけの特別な空間を作るヒントを見つけてみてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■青山店の概要
・店舗名：Francfranc 青山店
・所在地：東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル 1階/2階
・リニューアルオープン日：2025年10月17日
「Francfranc 青山店」は、インテリアの魅力を存分に体感できる唯一無二の空間へとリニューアル。店内には18種類におよぶコーディネートを展開し、モダン・フェミニン・エレガントなどの多彩なインテリアスタイルを提案する。さらに、青山店にはインテリアコーディネーターの資格を持つ専任スタッフを中心に、コーディネートに精通したスタッフを多数配置するという。青山店限定の専用タブレットを用いたスタイル紹介や、店内のコーディネートと連動した新サービス「インテリアスタイル診断」を通し、利用者の好みや暮らしに寄り添いながらワンランク上の理想の空間づくりを叶える。
さらに店舗装飾には、イベントに合わせて柱のカラーが変化するエントランス演出やリニューアルを象徴する巨大モニュメントなど、訪れるたびに新鮮な体験を楽しめる仕掛けを導入する。
■新宿サザンテラス店の概要
・店舗名：Francfranc 新宿サザンテラス店
・所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1新宿サザンテラス内
・リニューアルオープン日：2025年10月17日
「Francfranc 新宿サザンテラス店」は、国内随一の商品ラインアップ数を誇る。豊富な商品数に加え、リビングルーム・ベッドルーム・バスルームなど、暮らしの時間軸に沿って巡る回遊型の店内で、住空間をトータルにコーディネートする楽しさを提案。都市生活者の多様なライフスタイルに寄り添い、豊富な商品数と多彩なコーディネートを融合し、「選ぶ歓び」と「暮らす歓び」を同時に体感できる店舗へ進化した。
■青山店リニューアルオープンの注目ポイント
インテリア提案をテーマに、これまでのフェミニンテイストだけではなくナチュラルやモダン、レトロなど9種類のテイスト、18シーンを展開する青山店。店内は利用者一人ひとりが“好き”を見つけるための工夫で溢れている。
■1.エントランスにある巨大モニュメント
まず入店すると目に入るのは巨大なモニュメント。こちらは期間限定で、「プレゼントのリボンを紐解く瞬間のように、ワクワクした気持ちで新たなFrancfrancに巡り合ってほしい」というデザインコンセプトのもと設置されているという。さらに、11月14日(金)からはクリスマス仕様にデコレーションされ、12月25日(木)まで設置される予定。
■2.青山店限定の新サービス「インテリアスタイル診断」
部屋で大切にしたい雰囲気は？休日の過ごし方は？など簡単ないくつかの質問に答えると自分に合った部屋タイプを診断してくれるサービス。診断後は自分好みの部屋やインテリアをFrancfrancの商品でシミュレーションしてくれる。店員さんと会話しなくても気軽に自分の好みを知れるのがうれしいポイント。診断の後は結果がQRコードでも出てくるので、自分のスマートフォンで読み取って持ち帰って家で確認することもできる。
こちらの端末では診断だけでなく、インテリアスタイルの紹介を見たり、相談会を予約することもできる。店内に8カ所設置されているのでぜひ体験してみてほしい。
■3.リニューアルオープン記念のオリジナルアイテム
青山店限定で販売されるリニューアルオープン記念の数量限定のオリジナルアイテムを紹介する。
リニューアル記念マグ：各500円
リボンマグ グレー：1500円
リニューアル記念トート：各1500円
限定ショッパー：20円
■4.先着ノベルティ
各店舗のリニューアルオープンを記念して、3000円以上の購入者に店舗の外観をデザインしたオリジナルトートバッグをプレゼント。ぜひこちらもゲットしてほしい。
■5.青山店限定商品
青山店では各テイストに合わせてセレクトされた限定アイテムを多数取りそろえ。青山店でしかゲットできないおしゃれアイテムから目が離せない。
■自分の好きが見つかる！青山店を紹介
インテリア提案をテーマに、これまでのフェミニンテイストだけではなくナチュラルやモダン、レトロなど9種類のテイスト、18シーンを展開する青山店。店内は利用者一人ひとりが”好き”を見つけるための工夫で溢れている。
■1階は華やかな印象に
1階はこれまでのFrancfrancらしさ溢れる「フェミニン」や、青山らしさを意識したワンランク大人で上品な「エレガント」「ラグジュアリー」の3スタイルが展開。
■2階はこれまでにない新しいFrancfrancが
2階は客層を選ばない多彩なコーディネートや家具を楽しめる空間。リビングから寝室・バスルームまで住空間をトータルにコーディネートする楽しさを感じられる。毎日の生活リズムに沿った商品配置で、奥に進むと一日の最後に使うベッドルームやバスルームのルームセットがある魅力的な店内となっている。
一日の中で多くの時間を過ごす「家」。食器やクッションカバー、小さな家具を変えるだけでも気分が変わって少し豊かな生活になるはず。パワーアップしたFrancfrancで自分だけの特別な空間を作るヒントを見つけてみてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。