【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

海洋堂は、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、プラモデル「ARTPLA SCULPTURE WORKS キングギドラ Re:イマジネーション」を展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて、映画「三大怪獣 地球最大の決戦」に登場したキングギドラを精巧に再現したプラモデルを展示しているほか、イラストレーター/モデラーである横山宏氏の代表コンテンツ「Ma.K（マシーネンクリーガー）」より「陸戦ガンス」を1/35スケールでプラモデル化したものを展示している。

またそれ以外にも、11月に発売予定のプラモデル「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン 仮設5号機“決戦ベタニアベース”」のほか、本日10月17日に予約が開始された「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン初号機・弐号機・零号機（改）“迎撃 第3新東京市”」の展示も行っている。

TM & (C)TOHO CO., LTD.

(C)Kow Yokoyama2025

(C)カラー