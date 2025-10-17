“温泉地公認”の入浴剤「日本の名湯」が『桃太郎電鉄2』に登場する名湯6カ所を再現！購入レシートでトラベルカードなどが当たるキャンペーンも
入浴剤「日本の名湯」シリーズと、大人気すごろくゲーム「桃太郎電鉄」のコラボで誕生した「日本の名湯 桃太郎電鉄パック」(医薬部外品)が、2025年10月27日(月)より数量限定で発売。アソートされている入浴剤は、2025年11月13日(木)に発売予定の、『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』に登場する6カ所の駅の名湯を表現したものだ。
【画像】ブランドロゴは、温泉の持つリラックス感とダイナミックさを表現した書道家・武田双雲さんの書
今回は「日本の名湯」シリーズを開発・販売する株式会社バスクリンの担当者に、コラボのきっかけやこだわりなど話を聞いてみた。
――「日本の名湯 桃太郎電鉄パック」発売の意図や狙いを教えてください。
「日本の名湯」は日本各地の名湯に実際に訪れ、温泉分析書をもとに湯質を徹底研究、色と香りで情緒を表現し、各温泉地に認められた「温泉地公認」入浴剤です。2025年に発売から39周年を迎え、より多くの人に「日本の名湯」を知っていただき、楽しんでいただきたいという想いから今回のコラボにいたりました。
ゲーム「桃太郎電鉄」シリーズも35年以上にわたって楽しまれており、大人から子どもまで幅広い世代に非常に人気のあるコンテンツです。「桃太郎電鉄」も実際に現地で取材を行い、各地の魅力をゲームに反映することで、プレーヤーに“旅する楽しさ”を届けてきました。その地域を丁寧に取材し、家にいながらも現地を訪れたかのような楽しさを届ける姿勢にシナジーを感じて、今回のオファーをさせていただきました。ぜひ「日本の名湯」を楽しんだことがない「桃太郎電鉄」ファンにも、コラボをきっかけに手に取っていただきたいです。
――「日本の名湯」×「桃太郎電鉄」コラボのアイデアはどのようにして生まれましたか？
ゲーム好きの「日本の名湯」の商品企画担当社員が、友人と「桃太郎電鉄」を楽しんでいるときに着想しました。家にいながら全国を旅行している気分になれる「桃太郎電鉄」と、日本各地の名湯を周遊する気分で味わえる「日本の名湯」は、「きっといいコラボレーションになる！」と確信。すぐに情報を集めて社内で提案し、先方との交渉を重ねて実施にいたりました。
ゲームの楽しさや魅力的なキャラクターたちをどのように商品パッケージに落とし込むか、という点については大量にアイデアを出して知恵を絞りました。たとえば、ゲームで1年に1回のお楽しみ「決算」シーンの背景イラストを用いたり、パッケージを開けるとボンビーからのメッセージがあったり。「桃鉄」ファンに楽しんでもらえる工夫について、デザイナーさんと試行錯誤する過程は大変でしたが、楽しい経験となりました。
――今回のコラボで初めて「日本の名湯」シリーズを知る人に伝えたい魅力を教えてください。
「日本の名湯」は、開発者が実際に温泉地を訪れて、お湯の感触(以下、「湯ざわり」)を体感し、さらに温泉分析書を基に、温泉に含まれる成分データを収集。入浴剤に適した成分で上位3成分を選び、実際の温泉にできるだけ近い比率で処方することにもこだわった温泉タイプ入浴剤です。香りや色、パッケージの風情も追求し、その温泉地に訪れたような情緒感も大切にしています。
また、その温泉地の湯ざわりを表現していることも特徴です。今回はゲーム「桃太郎電鉄」にも登場する6つの名湯(登別カルルス、鳴子、熱海、那須塩原、修善寺、別府)をアソートしています。ぜひ入り比べていただき、湯ざわりの違いも楽しんでみてください。きっとお気に入りの温泉地が見つかると思います。
――最後に一言お願いします！
シリーズ最大ボリュームで東日本編・西日本編の2種類のマップが楽しめる、最新作『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』は2025年11月13日(木)発売予定です。ゲームを通して旅行気分を楽しんだあとには、「日本の名湯」を入れたお風呂で、各温泉地に訪れた気分を楽しみながらリラックスしていただきたいです。
■温泉地までぶっとび!?トラベルカードやオリジナルグッズなど豪華景品が当たるキャンペーンも
「桃太郎電鉄」とのコラボを記念して、Xキャンペーンとレシートキャンペーンも開催される。「日本の名湯」シリーズを購入したレシートを撮影して、Web上で応募するレシートキャンペーンでは、1個購入につき画面上でサイコロ1個を獲得し、1〜3の出た目で進んだ累計のマス数に応じて応募ができる。レシートキャンペーンでは、39周年とかけて合計390人に商品が当たる。
【レシートキャンペーン詳細】
■レシート有効期間：2025年9月25日〜2026年1月25日(日)
■キャンペーン応募期間：2025年10月25日(土)〜2026年1月25日(日) 23時59分
■キャンペーン景品
・12マスコース(10人)：温泉地までぶっとび!?カード(オリジナルデザインJTBトラベルカード2万円分)、オリジナルアクリルスタンドボックス、『桃太郎電鉄2〜あなたの町も きっとある〜』ゲームソフト
・6マスコース(50人)：温泉地までぶっとび!?カード(オリジナルデザインJTBトラベルカード1万円分)、オリジナルアクリルスタンドボックス
・3マスコース(330人)：「日本の名湯」3種詰め合わせセット
・レシート投稿全員プレゼント：オリジナルデザインデジタル壁紙
また、Xで株式会社バスクリン公式アカウントをフォロー、キャンペーンボストをリポストで応募可能なキャンペーンも全2回開催。自分の好きな名前(駅名)を入れられる「オリジナル駅名プレート」と「日本の名湯」3種詰め合わせセットが各回39人に当たる。
【Xキャンペーン詳細】
■キャンペーン期間：
・第1回：2025年10月25日(土)〜2025年11月8日(土) 23時59分まで
・第2回：2025年12月6日(土)〜2025年12月20日(土) 23時59分まで
■キャンペーン景品(各回39人)：オリジナル駅名アクリルプレート、「日本の名湯」3種詰め合わせセット
「桃太郎電鉄」最新作で旅気分を味わったあとは、入浴剤で温泉気分！「日本の名湯 桃太郎電鉄パック」で、気分も体もリフレッシュするひとときを過ごしてみてはいかがだろうか。
(C)さくまあきら (C)Konami Digital Entertainment
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝平岡大和
