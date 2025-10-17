一昨年5月に長野県中野市で、散歩中の女性2人と警察官2人を殺害したとして殺人と銃刀法違反に問われた青木政憲被告（34）の裁判員裁判判決が10月14日に長野地裁で開かれ、坂田正史裁判長は青木被告に求刑通りの死刑を言い渡した。

【写真】逮捕後、移送される青木被告。事件当時、緊張感漂う現場付近の様子ほか

周囲から「ぼっち」「キモい」と言われているという"妄想"を持っていた青木被告。裁判の争点は責任能力だった。検察側は被告が当時、妄想症であったが完全責任能力を有していたと主張しており、対する弁護側は、統合失調症の影響下で起こした事件であるとして心神耗弱の状態にあったと主張していた。判決では検察側の主張が認められた格好になる。【前後編の後編。前編から読む】

青木被告には、周囲から「ぼっち」「キモい」と言われている、という妄想があったということは、裁判では前提となっていた。争点は、犯行当時に完全責任能力があったかどうかである。

検察官は被告が犯行当時、妄想症であったが、完全責任能力を有していたと主張しており、この立証のために精神鑑定が行なわれた（検察側鑑定）。対する弁護人は、被告が当時、統合失調症であり、心神耗弱状態にあったため責任能力は限定されると主張していた。この立証のため、検察側とは別の医師が鑑定を行なっている（弁護側鑑定）。判決では事実関係に照らしながら、双方の鑑定結果を検討し、検察側鑑定が信頼できると結論づけた。そのうえで被告が犯行当時、統合失調症ではなく妄想症であったと認めている。

「国際的に広く承認されている診断基準に依拠しつつ、本件の経緯、状況、被告人の経歴、生活状況などに関する資料、30時間近くにわたる被告人との面談や検査の結果等をもとにした確かな事実関係を前提に、被告人の精神障害の症状が犯行に与えた影響について論理的かつ明瞭に判断を示しているものであり、全体を通じ、相当な根拠に裏打ちされた堅実な考察となっていると認められ、もとより検討過程に飛躍や唐突さは見受けられない」（判決より）

判決ではこのように検察側鑑定の信頼性を高く評価しているいっぽうで、弁護側鑑定については、次のように述べている。

「証拠や事実関係等の根拠に十分基づいておらず、あるいは根拠の有無を検証しようがないために結局は推論の域を出ないものとなっていると言わざるを得ない」

私服警察官は攻撃しなかった

加えて、弁護側鑑定を担当した医師による被告への面談時間が、トータル2時間程度であることも、検察側鑑定の30時間と比して短いと評価されたようだ。さらに弁護側鑑定医師が、被告の母親をもともと診察していた間柄にあったことも、信頼性に影響したようである。判決はこう続く。

「（弁護側鑑定）医師は母の診察医であって、診察時には父が必ず同席しているといい、そうである以上、その子である被告人の精神鑑定を行なうにあたっては、鑑定医としての中立性をいかに確保するかが課題となっていたと考えられるが、特に配慮がなされた形跡はない（中略）こうしてみると、同医師が本件の精神鑑定にあたる医師として適切であったかどうかも疑問なしとしない」

こうして検察側鑑定を信頼できると結論づけた裁判所は、青木被告に完全責任能力があったと認定した。その理由のひとつとして、被告が状況に応じた行動を取っていることを挙げている。

「前後には攻撃に用いる凶器を取りに自宅に戻り、あるいは倒れている被害者を目立たなくしようと台車で自宅敷地の奥に運び込むなど、時々の状況に応じ、自身の感情や思惑に従って行動していることが明らかであり、悪口を言われたという点が妄想であることを除いては、事態の変化にそぐわない奇異な言動は見られない」（判決より）

さらに、散歩中の二人を殺害したのち、これを目撃していた近隣住民から「何でこんなひどいことをするんだ」と問われた際に「殺したいから殺した」と答えたことや、警察官らを殺害したのちに臨場した私服警察官に対しては攻撃しなかったことなどに触れ「被告人が自身の行動の内容、意味を理解していたことも、自身の考えで行動を選択していたことも間違いないといえる」と述べている。

判決言い渡しの後、まばたきを繰り返していた

また、事件を起こしたのちに自宅に立てこもるなかで、母親から自首を勧められた際に「絞首刑になるのは長く辛く苦しいので、そういう死に方は嫌だ」と答えたことも裁判所は注目したようだ。「自身の行為の重大さや見込まれる刑罰の重さを正しく認識していたからこその言動にほかならない」と判決で分析している。

裁判所が信頼性を評価した検察側鑑定によれば、青木被告は、散歩中の女性二人に対する殺人に関しては「ぼっち」「キモい」と言われている……という"妄想"がその動機形成の要因となったが「被告人が実際に怒るかどうか、怒って攻撃するかどうか、どう攻撃するかについては、その妄想が決定しているわけではなく、その影響は及んでいない」とされている。悪口を言われているという妄想があるからといって、相手をいきなり殺害するという選択に妄想は影響していないという意味合いだ。

妄想を持ちながらも、父親から任された農園やジェラート店を切り盛りし、猟銃やバイクなどの趣味に勤しんでいたことも「それ以外の日々の生活や行動は十分まとまりを維持していた」と言及されていた。その上で、判決は青木被告が起こした事件についてこう断じている。

「短時間のうちに4名もの人々の尊い命を奪ったのであり、強固な殺意に基づく残虐極まりない犯行である。殺人行為を重ねてもなお淡々とし、人の生命を軽視してはばからない様子には、戦慄を覚えずにはいられない」

散歩中の二人の女性に対する殺害行為の背景には「ぼっち」「キモい」と言われている……という妄想があった。判決では「被告人が妄想症に罹患したことはその責めに帰すべき問題ではなく、また被告人にとって悪口を言われているという体験は現実そのもの」であると、被告自身の内面にも目を向け、そのうえで「妄想は、日頃から悪口を言われているといったものにとどまり、少なくとも、他者を殺害することを思い立たせるような内容では決してなかったのであるから、かくも残虐な凶行に及んだのは、基本的に被告人自身の意思、判断によるものとして厳しい非難を向ける必要がある」と続いていた。

約40分の判決言い渡しが終わり、弁護人の横の席に戻った青木被告は目を開け、まばたきを繰り返していた。閉廷後に弁護人と短い会話を交わしている様子もあった。弁護人は控訴の意志を示しているが、被告は弁護人に対し「控訴したくない」と語っているようだ。

青木被告の父親は「供養のため」として、自宅の敷地内に観音像を建てたという。被告や家族から遺族への被害弁償は現段階で行われていない。

（了。前編から読む）

◆取材・文／高橋ユキ（ノンフィクションライター）