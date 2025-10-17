KURU KURAのポッドキャスト番組がスタート！『瀬イオナと嶋田智之のクルマでざっくばらんばらん』

KURU KURAのポッドキャスト、はじめました！

気になる新車の話題も、愛車の思い出話も、ちょっとした人生相談もあり。KURU KURAのポッドキャスト『瀬イオナと嶋田智之のクルマでざっくばらんばらん』が10月からついにスタート！

メインMCに、若手モータージャーナリストの瀬イオナさんと、ベテラン自動車ライターの嶋田智之さんを迎え、世代もキャリアも違うふたりが大好きなクルマについて“ざっくばらん”に語り合う、30分間のプログラムです。

それでは、すでに公開されている第1回と第2回の番組内容をご紹介しましょう。

第1回「小さいクルマっていいよね論」。

番組初回は、自己紹介を兼ねてMCふたりの愛車をご紹介。瀬イオナさんの愛車「パジェロミニ」と、嶋田智之さんの愛車「チンクエチェント」。いったいどうしてそんなに小さいクルマが好きなの？ その魅力について語るうち、話はいつしかいま気になる話題の小さいクルマの話題へ……。





第2回「クルマ、何に乗ってるの？ 僕たちの愛車紹介：いすゞ ピアッツァ（YOKOHAMA Car Session 後藤和樹さん）第2回は、若者による若者のための自動車イベントを開催する「YOKOHAMA Car Session」代表の後藤和樹さんが、番組の初ゲストとして登場！ 愛車「いすゞ ピアッツァ」と、もじゃもじゃヘアーの魅力について語ります。

「YOKOHAMA Car Session」代表の後藤和樹さん（左手前）が、番組初のゲストとしてスタジオに遊びに来てくれました。MCの嶋田さんと後藤さん、なぜふたりはもじゃもじゃヘアーなのか。その答えは番組で！

『瀬イオナと嶋田智之のクルマでざっくばらんばらん』では、これからどんどん新しいコーナーはじまります。 YouTube全盛の時代において、あえてポッドキャスト。しかもターゲットは20～30代のクルマ好き。お耳に合いましたら幸いです。

ドライブ中にスピーカーから聞こえてくるラジオの声ってやっぱりめちゃくちゃいい！

公開中のポッドキャストはすべてSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで聴くことができます。

番組では、皆さまのご意見ご感想をお待ちしています。ハッシュタグ「#ざっくばらんばらん」を付けてX（旧Twitter）でお送りください。たくさんの投稿、楽しみにしてます。

■INFORMATION

『KURU KURA presents 瀬イオナと嶋田智之のクルマでざっくばらんばらん』

番組は毎週木曜日ごろに更新予定

＜Spotify＞



＜Apple Music＞



＜Amazon Music＞

https://music.amazon.co.jp/podcasts/7ca99923-d63e-463d-ad0f-87cb87a47a79/kuru-kura-presents-%E7%80%AC%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%8A%E3%81%A8%E5%B6%8B%E7%94%B0%E6%99%BA%E4%B9%8B%E3%81%AE%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%81%A7%E3%81%96%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%81%B0%E3%82%89%E3%82%93%E3%81%B0%E3%82%89%E3%82%93