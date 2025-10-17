田久保市長による議会解散に伴う伊東市議会議員選挙は19日日曜日に投開票を迎えます。田久保市長の続投を支持するかが大きな争点となる一方で、伊東市がいま抱える課題について取材しました。



今週日曜日に投開票を迎える伊東市議選。前職18人、新人12人の合わせて30人が立候補しています。今回は期日前投票も好調で、16日時点ですでに前回の1.4倍となる11,005人が投票を済ませ、関心の高さがうかがえます。





午前10時前に登庁した田久保真紀市長。市長「おはようございます」記者「期日前投票が好調のようですが？」市長「多くの市民に関心をもって足を運んでもらい、とても大事なこと。」記者「残り2日、市民へのお願いする事は？」市長「今回は新しい候補者も出ているので、選挙公報など見てどの人に一票を託すか決めて、できるだけ多くの人に投票に行ってもらいたい。」今回の選挙は田久保市長の続投を支持するかが大きな争点となっていますが、その田久保市長が問題としている伊豆高原のメガソーラー計画は、いまどのような状態なのでしょうか。（田久保真紀市長のSNS）「工事は止まっていますが、事業そのものは無くなっていませんし、裁判も続いていて予断を許さない状況であることに変わりはありません。」このメガソーラー計画は、2014年ごろから韓国系の企業などが伊豆高原にある36haの広大な山林に12万枚の太陽光パネルを設置するというものでした。しかし、地元住民は開発による土砂災害のリスクや景観悪化へ懸念から反対運動を展開。この時の住民団体の中心メンバーだったのが田久保市長なのです。現在、事業会社は福岡の会社に移り、工事は止まった状態が続いていますが、市の担当課に聞くとその裏では、現在2つの裁判が続いているといいます。（伊東市都市計画課 堀川 淳 課長）「今2つ（の裁判が）動いてるような状態で、事業者から伊東市に訴えてるこちらの『河川占用不許可処分取り決し請求事件』というものと、近隣の市民が市を訴えている『宅地造成法に基づく変更許可の処分取り消し』。」伊東市のメガソーラー建設には主に3つの法令的な許可が必要となります。・宅地造成に関する許可－市が認可（現在は県）・河川の占用許可－市が認可・林地開発の許可－県が認可このうち裁判が続いているのは「宅地造成に関する許可」の取り消しを求め住民が市を訴えている裁判。そして、事業者が市に対して「河川占用」を不認可とした処分の取り消しと工事が止まった期間の損害として5億円の賠償を求めている裁判です。この「河川占用」が許可されていないため、工事ができない状況となっているのです。現在は止まっている工事ですが、動き始めることはあるのでしょうか？（伊東市都市計画課 堀川 淳 課長）「動かないっていうことは断言は正直できない。裁判に負けて、裁判官の方で許可をおろせ、となった場合に関しては、業者は事業を進める可能性は少なからずあると思います。裁判が続いてる限り、業者は進めないのは現状には現状ですね。」この計画の白紙撤回を掲げる田久保市長ですが、市長就任後に事業者へ直接働きかけることはしていないということです。この計画について条件によっては認めていいのではないか、と当初から事業者と行政の間に立ち、折衝を行ってきた岩渕寛二さんは…（岩渕 寛二さん）「やはり地元に対して何がしかのプラス貢献してもらうということが必要なのではないかという立場で動いてます。」その一方で、心配するのは、裁判の行方について…（岩渕 寛二さん）「今の河川占用に関しての裁判、金額が5億になるのか、もちろんそれが減額されるのか、それはちょっとわかりませんけども市に損害賠償は来る。」一方、市を訴えている住民団体というのが田久保市長が以前代表を務めていた「伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会」。田久保市長がいた団体が、現在は田久保市長が率いる伊東市を訴えるという状況となっていますが、いまの田久保市長と団体との関係はどうなっているのでしょうか。（ 伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会 徳本 政幸 代表）「（現在、市長との関係は）全くない。我々は原告なんだけど、（市は）被告になるじゃないですか。原告が被告になる。これはもう全く相いれない立場になるから、そういう意味では利益相反が起こるので。」と、市長との関係は否定しました。裁判の行方はどうなるのか。現在の事業会社はDaiichi-TVの取材に対し「裁判中なのでコメントは控える」と回答しています。そしてもう一つ、伊東市が抱える大きな課題が、観光地としてどう発展していくかです。伊東市は全国有数の源泉数を誇り、古くから「伊東温泉」を中心に観光地として栄えてきました。さらに温暖な気候と自然環境に恵まれ「大室山」や「城ヶ崎海岸」などの自然を生かした観光スポットも数多くあります。観光客に話を聞くと…、（埼玉からの観光客）「きのうときょう2泊で、手ごろな距離で費用も手ごろだし」（横浜からの観光客）「きのう熱海に行って伊東に。（Q.予定は？）うなぎ。」（茨城からの観光客）「私たちぶらり旅なんですよ、安い切符の、乗り放題の。東海館をYouTubeで見て素敵なところだなと思って。」（東京からの観光客）「温泉でゆっくりしたいだけ。サンハトヤっていう旅館があって、そこにとまりたくて伊東に来ました。熱海より空いているし、いいかなっていうので。」近年は「レトロブーム」の後押しもあり、若者を中心に市内の歴史ある施設が再注目されインバウンド客も増えているといいます。創業115年の老舗旅館「陽気館」は6割以上がインバウンド客といいます。世界最大級の旅行プラットフォーム「トリップアドバイザー」で、国内の数ある旅館の中から11位にランクインするなど世界から注目されています。（陽気館 稲葉明久さん）「ご覧の通り、和の雰囲気のところですから、何もしなくてもとにかくゆったりと温泉に入りたい、ゆっくりと何もしなくてもいいからここにいたい、という方々がこの伊東にいらしてる方かなという感じがします。」熱海市に並ぶ人気観光地としてかつては年間300万人近くの宿泊客がいましたが、コロナ禍で激減。その後、熱海はコロナ禍前まで回復した一方で、伊東市は伸び悩んでいるのが現状です。伊東市は温泉施設の補修や観光活性化事業などに充てようと、10月1日から宿泊を伴う入湯税を150円から300円に引き上げました。これにより2億5000万円～3億円の税収増を見込んでいますが、伊東市観光協会の会長も務める稲葉さんは、これは観光資源を守るためにも必要な取り組みだと話します。（陽気館・稲葉明久さん）「まさにこの温泉というのは一番の最大の宝であるわけですし、温泉を守っていくということにも使えるというのはこれは大きなことだと思いますし、これを絶対守らなければいけない。」一方で、伊東市に埋もれる多くの魅力に目をつけ、積極的な投資を行う企業もあります。大室山のふもとに2年前にオープンした複合観光施設「奏の森リゾート」。約30万㎡の広大な敷地でグランピングやバーベキュー、グルメなどが楽しめます。運営するのは神奈川の会社ですが、なぜ“伊東”を選んだのでしょうか。（奏の森リゾート 東海林 春男 代表）「大室山に登った時に、山頂から見た景色、富士山や駿河湾、相模湾、神社もある。そういうのを見た時に非常にロケーションがいいと思った。観光客がたくさんくるんじゃないかなと想像し、この場所を選びました。」伊東は、自然や食に恵まれていることを実感するといいますが地元はその魅力を伝えきれていないのではないかといいます。（奏の森リゾート 東海林 春男 代表）「熱海にないものが伊東にあると思います。まずひとつは絶景。例えば大室山から見たときの富士山、駿河湾。小室山から見たときに富士山も見えますし、絶景の場所がある。これをもっと伊東市としてアピールしていってもいいんじゃないかと。」伊東市民は未来を誰に託すのか。注目の伊東市議選は19日日曜日に投開票です。