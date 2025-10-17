かまいたち・山内健司、7歳長男と将棋を指す様子を公開「なかなかのやり手だ」「素敵な空間」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。長男（7）と将棋を楽しむ様子を披露した。
【写真】かまいたち・山内健司と7歳長男が将棋を指す様子
山内は「長男と将棋を指せる日が想像より早くきました」とうれしそうにつづり、対局中の2人の姿をアップ。「コンビニとかで売ってる簡易の将棋セットですけど、ルール大体覚えて時間あったら指してます」と明かし、「金が１つ、次男の手によってトイレに流されたので私は飛車角金１つ落ちでやってます 将棋は強ければ強いほどいいからなぁ」とつづった。
親子のほほ笑ましい姿にファンからは、「素敵なお父さん」「えーーーむすこっち天才!!ちょうどいいハンデまでつけてなかなかのやり手だ」「家族でそれぞれが楽しんでる素敵な空間」「めちゃめちゃ癒されてます」などのコメントが寄せられている。
