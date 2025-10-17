阪神 森下翔太がケイを打ち砕く 今季１８打数無安打の天敵 ３試合連続決勝打で日本シリーズ進出や！木浪が初スタメン
「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）
日本シリーズへの切符をかけた第３戦は高橋が先発する。ＣＳは通算４試合に先発して０勝３敗、防御率４・５０。昨年のファーストＳでＤｅＮＡと対戦した際は５回４失点だったこともあり、リベンジを果たしたい。
「６番・左翼」は前川。木浪は今ステージ初スタメンで「７番・遊撃」に入る。相手先発は左腕のケイだが、木浪と前川は２安打を放っていることも先発起用の一因になったとみられる。一方、２試合連続決勝打の森下は今季、１８打数無安打と左腕を苦手にしている。
試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。
【ＤｅＮＡ】
１番・右翼 蝦名
２番・中堅 桑原
３番・左翼 佐野
４番・三塁 筒香
５番・一塁 牧
６番・捕手 山本
７番・二塁 林
８番・遊撃 石上
９番・投手 ケイ
【阪神】
１番・中堅 近本
２番・二塁 中野
３番・右翼 森下
４番・三塁 佐藤輝
５番・一塁 大山
６番・左翼 前川
７番・遊撃 木浪
８番・捕手 坂本
９番・投手 高橋