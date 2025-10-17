　試合前の円陣で声出しをする森下（撮影・西田忠信）

　「ＪＥＲＡ　ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）

　日本シリーズへの切符をかけた第３戦は高橋が先発する。ＣＳは通算４試合に先発して０勝３敗、防御率４・５０。昨年のファーストＳでＤｅＮＡと対戦した際は５回４失点だったこともあり、リベンジを果たしたい。

　「６番・左翼」は前川。木浪は今ステージ初スタメンで「７番・遊撃」に入る。相手先発は左腕のケイだが、木浪と前川は２安打を放っていることも先発起用の一因になったとみられる。一方、２試合連続決勝打の森下は今季、１８打数無安打と左腕を苦手にしている。

　試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。

　【ＤｅＮＡ】

　１番・右翼　蝦名

　２番・中堅　桑原

　３番・左翼　佐野

　４番・三塁　筒香

　５番・一塁　牧

　６番・捕手　山本

　７番・二塁　林

　８番・遊撃　石上

　９番・投手　ケイ

　【阪神】

　１番・中堅　近本

　２番・二塁　中野

　３番・右翼　森下

　４番・三塁　佐藤輝

　５番・一塁　大山

　６番・左翼　前川

　７番・遊撃　木浪

　８番・捕手　坂本

　９番・投手　高橋