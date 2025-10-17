「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）

日本シリーズへの切符をかけた第３戦は高橋が先発する。ＣＳは通算４試合に先発して０勝３敗、防御率４・５０。昨年のファーストＳでＤｅＮＡと対戦した際は５回４失点だったこともあり、リベンジを果たしたい。

「６番・左翼」は前川。木浪は今ステージ初スタメンで「７番・遊撃」に入る。相手先発は左腕のケイだが、木浪と前川は２安打を放っていることも先発起用の一因になったとみられる。一方、２試合連続決勝打の森下は今季、１８打数無安打と左腕を苦手にしている。

試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。

【ＤｅＮＡ】

１番・右翼 蝦名

２番・中堅 桑原

３番・左翼 佐野

４番・三塁 筒香

５番・一塁 牧

６番・捕手 山本

７番・二塁 林

８番・遊撃 石上

９番・投手 ケイ

【阪神】

１番・中堅 近本

２番・二塁 中野

３番・右翼 森下

４番・三塁 佐藤輝

５番・一塁 大山

６番・左翼 前川

７番・遊撃 木浪

８番・捕手 坂本

９番・投手 高橋