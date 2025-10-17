emmi×PUMA別注シューズ登場！先行予約開始は10月17日

2025年10月17日（金）、emmi（エミ）とグローバルスポーツブランドPUMA（プーマ）の別注シューズ「PUMA SPEEDCAT PLUS」の先行予約がemmiオフィシャルオンラインストアとUSAGI ONLINEでスタート。新しいこのモデルは、クラシックなレーシングスタイルを受け継ぎ、マットブラウンと光沢ブルーの絶妙なコンビネーションが特徴。幅広いシーンで活躍する靴を今すぐチェック♡

emmi×PUMAのコラボシューズ「SPEEDCAT PLUS」



今年の新作、emmi×PUMA別注シューズ「SPEEDCAT PLUS」は、トレンドを押さえつつも、どんなコーディネートにもマッチするデザインが魅力。

クラシックなレーシングスタイルを引き継ぎ、キルティングステッチを施したナイロンと上質なレザーのコンビネーションが、軽快でありながらも上品さを演出しています。

トレンドカラーとシンプルなディテールで上品に仕上げた一足



PUMA SPEEDCAT PLUSは、マットなスエードのブラウンに光沢感のあるブルーを掛け合わせたキーカラーで、洗練された印象を与えます。

また、キャットロゴやアイボリーのインソールなど、ベーシックなカラーのアクセントが、シューズに落ち着きと高級感をプラスしています。

先行予約と一般発売日程について



この新作シューズは、2025年10月17日（金）12:00から、emmiオフィシャルオンラインストアとUSAGI ONLINEにて先行予約を開始。

一般発売は10月30日（木）から、全国のemmi直営店で購入できます。サイズは22.5～25cmで、価格は18,700円（税込）。数量限定なので、早めのチェックが必須です。

先行予約スタート！emmi×PUMA別注シューズを手に入れよう



emmiとPUMAのコラボシューズ「SPEEDCAT PLUS」は、シンプルでありながらもエレガントなデザインが特徴。

トレンドカラーと高品質な素材で、日常使いから特別な日まで幅広く活躍する一足です。先行予約は10月17日（金）からスタートするので、ぜひこの機会をお見逃しなく♡

オンラインでの予約もお忘れなく！