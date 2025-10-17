中国の「氷雪産業」、2025年は21兆円相当を突破の見通し

10月16日に開催された2025国際冬季スポーツ博覧会のメインフォーラムで、「中国氷雪産業発展研究報告（2025）」（以下「報告」）が正式発表されました。同報告によれば、中国では2025年、冬季のスポーツや観光に関連する氷雪産業の規模が1兆元の大台を突破し、1兆53億元（約21兆2000億円）に達する見通しです。

「世界へ、再出発」をテーマに掲げた今回の博覧会では、産業の海外展開、装備技術、人材育成、施設運営、持続可能な発展など、業界の注目分野や課題を中心に、20以上のフォーラムや関連イベントが開催されます。

「報告」によれば、中国の氷雪産業の市場規模は、2015年の2700億元（約5兆6900億円）から2024年には9800億元（約20兆7000億円）へと拡大し、2025年には1兆の大台を突破して1兆53億元（約21兆2000億円）に達すると予測されます。産業全体の急速な拡大に加え、関連する売上高も大幅に増加しています。2024年から2025年にかけてのシーズンには、国民による氷雪スポーツへの参加や関連売上高の規模が前年比で25％以上増加して1875億元（約4兆億円）を超えました。全国のスキー場での売上高は786億1300万元（約2兆億円）に達し、スキー場周辺2キロ圏内での売上高も27．97％増になるなど、周辺の小売、交通、飲食業などへの波及効果も顕著です。

北京で開催された今回の博覧会の展示面積は約2万平方メートルで、中国をはじめとしてオーストリア、イタリア、日本など各国の著名な関連ブランドが出展しました。会期は10月19日までです。（提供/CRI）