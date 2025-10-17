¡Ú¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡§¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡Û¡ÖËÍ¤¬À¯¼£²È¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤¿¤é¸øÌó¤Ï¤Þ¤º¡Ø¥´¥ë¥Õ¾ìÍøÍÑÀÇÅ±ÇÑ¡Ù¡£¤½¤·¤ÆÃËÀÉ¼¤òÁÀ¤¦¡ØAV¤Î¥â¥¶¥¤¥¯´ËÏÂ¡Ù¤Ç¤¹¡×
»À¤¤¤â´Å¤¤¤â³ú¤ßÊ¬¤±¤¿¸É¹â¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡ÖÅì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡×¡£
Îø¤Î¤ªÇº¤ß¡¢»Å»ö¤Î¤ªÇº¤ß¡¢Æü¾ï¤Î¤Õ¤È¤·¤¿¤ªÇº¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤Î¤ªÇº¤ß......¤Þ¤Ç¡¢ÅìÀ¾ÆîËÌ¿¹ÍåËü¾Ý¡¢¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤âÅì¥Ö¥¯¥í¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è!!
¡Ú²èÁü¡ÛÅì¥Ö¥¯¥í»á¤Î¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·
¢£¤Ê¤¼æêÌç¤¬¤è¤¯¤Æ¤¢¤½¤³¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.127¡Û¤â¤·¤â¤Á¤ó¤³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¾¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÀ¯ºö¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥§¥¹¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÚPN¡§¥Á¥ã¥ÖÊ¿¡¦20Âå¡¦ÃËÀ¡¦¶µ°÷¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬¥Ú¥Ã¥È°¦¸î¤ò·Ç¤²¤¿¡Ø12¡Ê¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¡ËÊ¿ÏÂÅÞ¡Ù¡Ê¸½ºß¤Ï²ò»¶¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÏÀ¯ÅÞ¤âÀ¯ºö¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¡Ö¥´¥ë¥Õ¾ìÍøÍÑÀÇÅ±ÇÑ¡×¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÀÇ¶â¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ìÔÂôÀÇ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤ÏÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÀÎ¤«¤éÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤È¤Ï¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤È¤«¤â¹â¤¤¤è¤Ê¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¸ºÀÇ¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Æü¾Æ¤±¤·¤¿¤ª¤Ã¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÉ¼¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Éý¹¤¯ÃËÀÉ¼¤òÁÀ¤¦¤Ê¤éAV¤Î¥â¥¶¥¤¥¯´ËÏÂ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤¼æêÌç¤¬¤è¤¯¤Æ¤¢¤½¤³¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤À¤ó¤À¤ó¤Þ¤È¤â¤Ê¼çÄ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆµÕ¤ËÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Ë¤Ïº®¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤é¤¤¤é¤¹¤ë¸òº¹ÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¼Ö¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡£¤½¤¦¤«¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸º¤é¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£°û¼ò±¿Å¾¤È¤«½Å¤¤°ãÈ¿¤ò¤·¤¿±¿Å¾¼Ô¤«¤éÌÈµö¤òÇíÃ¥¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¥¤¥«¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë±¿Å¾¼Ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¤Í¡£³Î¤«¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Ê¤É¤Ï1È¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾¼ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é½ÂÂÚ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤é¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤È¤«¡£
¡½¡½¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¼Ö¤È¤Ï¡£
Âç¤¤¤³°¼Ö¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡£½õ¼êÀÊ¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò¾è¤»¤¿¤é¤½¤é¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤·¡¢»ö¸Î¤âµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¤è¡£·Ù´±¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½õ¼êÀÊ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤½÷À¤È¤Ï¡©
¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿®¹æÂÔ¤Á¤Ç³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¼«Á³¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤«³«¤±¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë³¥»®¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤ªÅ¹¤Î»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤»Ò¤ò¾è¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¥´¥ë¥Õ¤ò¸ý¼Â¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿¤±¤É¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤¥¨¥Ã¥Á¤Ï¤Ç¤¤Ø¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»Ò¤ò¾è¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¾è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤â°®¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡£
¤½¤Î»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î²¼È¾¿È¤Ï¤º¤Ã¤È4Â®¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤½÷¤ò¾è¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤¬4P¤ÎºîË¡¤Ç¤¹
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.128¡ÛÀèÆü¡¢Í§Ã£¤È¥°¥ë¡¼¥×Î¹¹Ô¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§Ã£¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿½÷¤Î»Ò¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÚPN¡§¥Õ¥¡¡¼¥Ö¥ëÃËÀ´ï¡¦20Âå¡¦ÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½ÃË¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤¿¤¤À¸¤Êª¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼ÁÌä¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Ã¥¤¤¤¿¤¤¤È¤«¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï1¥ß¥ê¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½ã¿è¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«4P¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿»Ò¤òÊú¤¤¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤¿¤éÈá¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½¤É¤¦¤·¤¿¤éÀ®½¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Þ¤º¤Ï½÷¤Î»ÒÆ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¤Ä¤Ä½÷¤Î»Ò¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Ã¥Á¤ÊÏÃ¤ò¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤Êü¤ê¤³¤ß¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é4P¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
Éô²°¤Ï¼¼ÆâÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½é¤Ë½÷¤Î»Ò2¿Í¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÃË¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º®ÍáÏªÅ·É÷Ï¤¤ÏÃË¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£
Íç¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤³¤Ã¤Á¤Î¤â¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤Ç¤¹¤±¤É·Ð¸³ÃÌ¤Ç¤Ï¡©
¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç»¨µû¿²¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÉÛÃÄ¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿½÷¤Î»Ò¤È¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¸þ¤³¤¦¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Áê¼ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤¬¤¹¤´¤¯¼»ÅÊ¿¼¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤ÊÁê¼ê¤ò²¹Àô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡£¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤òÏ¢¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡£
¡½¡½¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÊØÍø¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
¿´¤ÈÂÎ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤ª¤¦¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡©
¤½¤ì¤ÏÎéµ·¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬4P¤ÎºîË¡¡£Îé¤Ë»Ï¤Þ¤êÎé¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤ß¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ù¿·µ¬¤ªÇº¤ß¤òÂçÊç½¸¡ª
Åì¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ªÇº¤ß¤òÂçÊç½¸¡ª¡¡ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤«¤é¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¡¢À¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¤Ê¤É...¤É¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤âÅì¥Ö¥¯¥í¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è¡ª¡¡¡Ú¤ªÇº¤ß¡¦Ç¯Îð¡¦¤´¿¦¶È¡¦¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡Û¤òµºÜ¤Î¤¦¤¨¡¢¡Úbukuro.onayami.com@gmail.com¡Û¤Þ¤Ç¥É¥·¥É¥·¤ªÇº¤ß¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üÅì¥Ö¥¯¥í
1985Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô½Ð¿È¡¡
¡»2008Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ù¤ò·ëÀ®¡£2017Ç¯¤ËËÜÌ¾¤ÎÅì¸ýµ¹Î´¤«¤é¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤ëÅì¥Ö¥¯¥í¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â´Þ¤áÂ¿¤¯¤ÎÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷Official Youtube Channel¡Ù
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«