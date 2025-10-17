好き＆行ってみたい「群馬県の紅葉スポット」ランキング！ 2位「伊香保温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
山々に囲まれた群馬県は、温泉地や渓谷、登山スポットなど自然に恵まれた紅葉の名所が多数存在します。温泉に浸かりながら眺める紅葉や、ロープウェイからの絶景など、多彩な楽しみ方が魅力です。
All About ニュース編集部は10月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「紅葉スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「群馬県の紅葉スポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「幼い頃に家族で見た記憶があり綺麗だったから」（20代女性／埼玉県）、「実家が群馬の温泉地の近くにあり、幼い頃よく行った。吾妻峡は八ッ場ダムもありちょっとした観光によい」（30代女性／埼玉県）、「朱色の橋に紅葉がかかりとてもきれいです。朱色に染まったところをぜひいちどみたあとにゆっくり温泉に浸かってみたいと思います。ロープウエイで上ノ山胡淵の山頂に登り山頂からも紅葉を見てみたいと思います」（50代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「温泉地で紅葉も見ることができ、観光がてら一石二鳥でいい思い出になりそうだから」（20代女性／東京都）、「草津温泉は一度は行ってみたい場所だから」（30代女性／北海道）、「草津良いとこ一度はおいで、と謳われているから、露天風呂に入りながら紅葉も楽しみたい」（40代女性／長崎県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：伊香保温泉／34票2位は「伊香保温泉」でした。群馬を代表する温泉地であり、石段街の両脇を彩る紅葉はまるで時代絵巻のような風情。10月下旬から11月中旬にかけて見頃を迎え、温泉と紅葉の両方を楽しめる人気の観光地です。温泉街を歩きながら赤や黄に染まる木々を眺めるぜいたくなひとときが味わえます。
1位：草津温泉／90票1位は「草津温泉」でした。日本有数の名湯として知られる草津温泉は、紅葉シーズンには湯畑周辺や西の河原公園が鮮やかな秋色に染まります。標高が高いため、10月中旬ごろから紅葉が始まり、温泉に浸かりながらの紅葉観賞が楽しめる贅沢なスポットです。
