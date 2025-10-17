中央大の先輩後輩関係…牧は2打数1HR2四球の活躍

人柄が滲み出る一幕だった。DeNAは16日、甲子園で行われた阪神とのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第2戦にサヨナラ負けを喫した。森下翔太外野手に痛恨の一発を許し、失意のままベンチへ戻ったナイン。しかし、牧秀悟内野手だけは違った。「やっぱり人格者」「さすがです」と感動の声が広がっている。

第1戦に敗れ、連敗だけは避けたいDeNAだったが、3-3で迎えた延長10回に佐々木千隼投手が無死一塁から森下に2ランを浴びた。対戦成績はアドバンテージの1勝を含めて0勝3敗。2年連続での日本シリーズ進出に大ピンチとなっている。そんな中で話題を呼んだのが、牧の粋な振る舞いだった。

サヨナラ弾を放った森下は三塁を回ると、ヘルメットをフィールドへ放り投げてナインが待つホームへ戻ってきた。すると、そのヘルメットをそっと拾い上げたのが牧だった。同じ中央大出身の先輩・後輩関係でもある2人。それでも道具を大事にするような行動がファンの心を捉えたようだ。

「悔しいのにこんな事が出来る牧選手は凄い。本当に尊敬」「森下のヘルメットを拾う牧さすがやな」「また牧を好きになった」「こういう事をサラッと出来る牧スーゴ、ほんと好き」「後輩思いとか言う前に、人として偉いな」「勝ち負け関係無くこういう事が出来るからキャプテンなんだろうな」「悔しいはずなのに……」と、敗退直後でも貫いた“人間性”に反響が広がっている。

牧は「5番・一塁」で先発出場。4回に本塁打を放つなど、2打数1安打1打点2四球の活躍を見せた。チームは崖っぷちながらも、キャプテンの今後の活躍に期待が高まる。（Full-Count編集部）