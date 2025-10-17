白洲迅の妻・竹内渉、「びっくりするくらい問い合わせが来てた」美脚あらわなフリルワンピ姿に反響「めちゃめちゃ可愛い」「艶やかです」
俳優・白洲迅（32）の妻でタレントの竹内渉（39）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。「ストーリーに載せたらびっくりするくらい問い合わせが来てたこのワンピース」という、美脚あらわなダークグレーのワンピースを身にまとったコーデを披露した。
【写真】「艶やかです」美脚あらわなフリルワンピ姿を披露した竹内渉
竹内は続けて「ブラックとグレーの2色展開で私はグレーにしたよ 展示会ではニーハイブーツ合わせにしていて真似しようと思ったけど、この日出すの面倒でw普通のロングブーツにしたけど十分可愛かった」とつづり、笑顔の全身ショットを3枚アップした。
この投稿にファンからは「すごく可愛いくて艶やかです」「めちゃめちゃ可愛い」「凄く素敵だね」などの声が寄せられている。
竹内と白洲は、2022年4月に結婚。24年2月に長男（1）、25年4月に長女（0）の出産を報告。今年9月には雑誌の撮影で長女を“初顔出し”し、「かわいい」と反響を呼んでいた。
