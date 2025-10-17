大正浪漫の香りをグラスに！甘口カクテルの魅力とは？【THE カクテルバイブル500】

ワイン＆シャンパンなど【大正浪漫（Taisyo Roman）】

シンプルな甘口でアフターディナーにおすすめ

大正元年（1912年）頃から東京や横浜にバーが増加し、日本で本格的にカクテル文化が広まっていく。このカクテルはその時代のモダンな女性が好みそうな味をイメージして考案された著者オリジナルだ。

レシピ

ルビーポートワイン：30ml

アプリコットリキュール：20ml

クレームドカシス：10ml

すべての材料と氷をミキシンググラスに入れ、ステア。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

味わいはまさにオリエンタルテイストでエキゾチック。大正時代のハイカラな女性を彷彿とさせる。ぜひアンティークなグラスを使って。

ワイン＆シャンパンなど【ハーフ＆ハーフ（Half-and-Half）】

組み合わせ次第で変化する味わいを楽しむ

ドライとスイート、それぞれのベルモットを同量ずつ混ぜ合わせた、シンプルだが奥深いカクテル。食事との相性もよいため、アペリティフとしてもおすすめの一杯だ。オレンジを少量搾れば、華やかな香りが際立つ。

レシピ

ドライベルモット：30ml

スイートベルモット：30ml

氷を入れたグラスにすべての材料を入れる。軽く混ぜ、お好みでオレンジを添えれば完成。

ひとことメモ

ベルモットの2銘柄をチンザノにすると「チンチンカクテル」に。チンチン（CIN CIN）はイタリア語で「乾杯」の意味。

ワイン＆シャンパンなど（Wine & Champagne）

ワインの歴史は古く、紀元前3000年ごろまで遡る。製法によって赤ワイン、白ワイン、ロゼワインなど無発泡の「スティルワイン」と、シャンパンに代表される「スパークリングワイン」に大きく分けられる。ほかに、ブランデーを添加したシェリー酒、ハーブやフルーツで香りづけしたフレーバードワインなども。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡