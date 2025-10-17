【富士ステークス】好走率の高い上位人気の牝馬の活躍が目立つ！ 過去10年の傾向から考える攻略ポイント！
攻略POINT【Ｇ Ⅰ 組】
前走マイルＧ Ⅰ 組の当日上位人気が強い
ＧⅠ組の３着以内14頭中、皐月賞組の15年ダノンプラチナを除いた13頭が安田記念を筆頭とする東京マイルＧⅠ組。また３着以内14頭が当日①～⑤人気で下位人気の一発は期待薄。
安田記念組が①②③人気だった24年は①人気ソウルラッシュのみが連対するなど当日人気を重視。
攻略POINT【騎手】
外国人騎手騎乗馬が好成績
ルメール騎手連覇の18、19年にワンツー決着など、短期免許を含めた外国人騎手騎乗馬が［3・6・1・12］。上位人気馬を託されることが多く、①～③人気だと［3・4・1・3］と連対率64％でさらに信頼度アップ。外国人以外で複数の好走があるのは［2・1・0・7］の戸崎騎手。
攻略POINT【牝馬】
好走率の高い上位人気の牝馬
牝馬が［3・1・2・8］。19年以降は隔年で勝っており、牝馬の好成績が目立っているが、①～⑤人気だと［3・1・2・3］でさらに好走率が上がり、勝利した３頭は②①①人気に支持されていた。
24年⑮⑰人気の牝馬２頭は⑭⑥着と敗れており、人気牝馬が出走の際は要チェック。富士ステークス 過去10年のデータ
