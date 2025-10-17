通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間１０．６％、円高進行で上昇

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.59　6.67　8.12　6.93
1MO　10.06　6.70　8.14　6.93
3MO　9.66　6.77　8.26　7.27
6MO　9.70　6.99　8.59　7.50
9MO　9.68　7.10　8.77　7.68
1YR　9.64　7.19　8.91　7.80

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.65　9.95　8.13
1MO　8.61　9.53　7.74
3MO　8.87　9.24　7.63
6MO　9.21　9.50　7.83
9MO　9.40　9.66　7.93
1YR　9.50　9.75　8.00
東京時間16:43現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間は１０．６％付近に上昇している。スポット市場でドル円相場が149円台に下落しており、円高・ドル安方向のヘッジ需要が喚起されているもよう。