通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．６％、円高進行で上昇
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.59 6.67 8.12 6.93
1MO 10.06 6.70 8.14 6.93
3MO 9.66 6.77 8.26 7.27
6MO 9.70 6.99 8.59 7.50
9MO 9.68 7.10 8.77 7.68
1YR 9.64 7.19 8.91 7.80
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.65 9.95 8.13
1MO 8.61 9.53 7.74
3MO 8.87 9.24 7.63
6MO 9.21 9.50 7.83
9MO 9.40 9.66 7.93
1YR 9.50 9.75 8.00
東京時間16:43現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は１０．６％付近に上昇している。スポット市場でドル円相場が149円台に下落しており、円高・ドル安方向のヘッジ需要が喚起されているもよう。
