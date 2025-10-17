◇男子ゴルフツアー 日本オープン第2日（2025年10月17日 栃木県 日光CC＝7238ヤード、パー70）

第1ラウンドの残りを消化後、第2ラウンドが行われ、16位から出た原敏之（34＝YAGOKORO）と金子駆大（23＝NTPホールディングス）がともにこの日最少の66をマークし、通算3アンダーで首位に浮上した。

67で回った河本力（25＝大和証券）が、70のキム・ソンヒョン（27＝韓国）とともに2アンダーでトップと1打差の3位につけた。

今年の日本プロ覇者の清水大成（26＝ロピア）、勝俣陵（29＝ロピア）、サドム・ケーオカンジャナ（27＝タイ）が1アンダーで5位に並んだ。

石川遼（34＝CASIO）、アダム・スコット（45＝オーストラリア）らがイーブンパーで8位。前回大会覇者の今平周吾（33＝ロピア）は1オーバーで15位。

金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）、蝉川泰果（24＝アース製薬）は2オーバーで21位。

平田憲聖（24＝ELECOM）は4オーバーの32位で決勝ラウンドに進んだ。

賞金ランク1位の生源寺龍憲（27＝フリー）は7オーバーの68位で予選落ちした。