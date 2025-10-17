元女優・堀北真希さん（37）の妹でモデルのNANAMI（31）が17日、自身のインスタグラムを更新し、芸名を「奈々未」に改名すると報告した。

「31歳になりました」とこの日誕生日を迎えたことを明かすと、「無事にまたひとつ歳を重ねられたこと、そしてこうして日々を積み重ねられていることに心から感謝しています」と記した。

続けて「いつも応援してくれる皆さん、そばで支えてくれる方々がいてくれるからこそ、今の私がいます。本当にありがとうございます」とつづり、「そして今日は皆さんに大切なお知らせがあります これまで活動してきた名前『NANAMI』から『奈々未』に改名することになりました」と報告した。

「名前は変わりますが、想いや姿勢はこれまでと変わりません。この節目をきっかけに、今まで以上にパワーアップして、自分らしく、そして皆さんと寄り添える“私らしい”存在になれたらと思っています」と決意。「呼び方はこれまでと変わらないので、これからも気軽に『ななみ』と呼んでもらえたら嬉しいです」と呼びかけた。

「新しい“奈々未”としての歩みも、あたたかく見守ってもらえたら幸いです。これからの活動も楽しみにしていてください！！2025.10.17 奈々未」と締めくくった。