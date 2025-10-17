3週間後に迫ったアメリカ・ニューヨークの市長選挙を前に、テレビ討論会が行われました。選挙戦では時給4500円を公約に掲げる急進左派のマムダニ氏がリードしています。

【画像】討論会を集まって観戦するニューヨーク市民の様子

初めてのテレビ討論会には、世論調査でトップを走る急進左派で民主党候補のマムダニ氏、共和党候補のスリワ氏、前ニューヨーク州知事のクオモ氏の3候補が参加しました。討論ではトランプ大統領がニューヨークにも州兵を派遣するとしたら何と言うか、聞かれる場面がありました。

「トランプ大統領にはこう言っています。これまでのようにニューヨーク市民を攻撃したいなら、まずは次期市長である私を通してくれと」（民主党マムダニ氏）

「もしトランプ大統領に抵抗するなら、その結果苦しむのは他でもなくニューヨーク市民でしょう」（共和党スリワ氏）

「ニューヨークのために戦うなら決して立ち止まりません。そしてもうひとつ。マムダニ候補が当選したら、トランプ大統領はニューヨークを乗っ取るでしょう。トランプ市長の誕生です」（前ニューヨーク州知事クオモ氏）

市内では討論会をテレビ観戦するウォッチパーティーが開催されました。マムダニ氏は家賃の値上げ凍結や最低賃金の時給30ドルへの引き上げなど社会主義的な政策を公約に掲げ、支持を広げています。

このマムダニ氏の躍進をトランプ大統領は警戒しています。

「民主社会主義者、時には共産主義者とレッテル張りして、批判をかわすために利用しているのだと思います。トランプ氏にとって攻撃しやすい標的なのです。多くの人が反対していますし、私自身もそうなので。急進的な思想の人物を攻撃することで、彼の支持基盤や保守派を結束させることができるのだと思います」（参加者男性）

（ANNニュース）