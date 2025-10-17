【後藤まつりファースト写真集 まつりがはじまる。】 10月24日 発売 価格：4,180円

「後藤まつりファースト写真集 まつりがはじまる。」カバー（撮影：野澤亘伸）

【拡大画像へ】

徳間書店は「後藤まつりファースト写真集 まつりがはじまる。」を、10月24日に発売する。価格は4,180円。

今回発売されるのは、アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」のメンバー、後藤まつりさんのファースト写真。「今後はグラビアアイドルも目指したい」という彼女が、Gカップボディや、S字カーブを描く、くびれなどを大胆に披露する。

なお、本写真集の発売を記念して、後藤さんからサイン入り写真集や生写真を受け取れるお渡し会が、秋葉原の書店「書泉ブックタワー」にて11月2日12時30分より開催予定となっている。

□後藤まつりファースト写真集「まつりがはじまる。」発売記念イベントのページ

【書中カット】

目的地への移動中に見つけた海辺での夕暮れショット。抜けのいいハプニング的な場所でも迷うことなくチューブ水着へと変身。彼女の度胸のよさも写真集の〝濃さ〟をアップさせている。（撮影：野澤亘伸）

撮影前は雨だったが、彼女がビキニに着替えた瞬間に晴れ間が。今回のロケではたびたびそんなことが‥‥。アイドルグループ名を地でいく晴れオンナぶりにカメラマンも脱帽。（撮影：野澤亘伸）

本人のお気に入りだという「川」でのショットは、沖縄ロケらしからぬ内陸部の清流でゲリラ撮影。ここではファンもびっくりの見事なＴバック姿を披露しているが、写真集のカバーを外すとその全貌がわかるという構成になっている。（撮影：野澤亘伸）

古民家ではそこに集う猫ちゃんたちと共演（？）。Gカップ全開のタンクトップ姿ではしゃぐ姿に、スタッフからは「目のやり場に困る」のひと言。（撮影：野澤亘伸）

彼女のポテンシャルはルックス、スマイル、バストだけではない。豊満と断言していいヒップラインは今回の大きな見どころ。95㎝の美しい迫力を堪能してほしい。（撮影：野澤亘伸）

4WDを使っての野外ロケでは大胆なビキニ姿で天真爛漫ぶりを発揮。開放的なロケーションに後押されて、このシーンではついにビキニを外す展開に。イメージDVDでは見られなかったセクシーさもお見逃しなく！（撮影：野澤亘伸）

【後藤まつりさん コメント】

お待たせしました！念願の１st写真集です！

小さい頃に雑誌などをよく見ていて、実は芸能活動をする前から「撮られるお仕事っていいなー」って思ってました！そして、グラビアを始めてから、「写真集出したい！叶えたい！」って強く思うようになって、ついにそれが叶いました（嬉）（泣）

やっぱり、ずっと思ってたら願いは叶うんだって！！

写真集の一番のお気に入りは、川でのシーンかな～。でも、ネコちゃんと撮ったところもいいな～。でも、あの場面も良かったな～ってなってます。すべて素敵に撮っていただきました！

急遽、手持ち花火の場面も入れたり、写真集でしかできないことをやらせていただきました！

DVDや雑誌の撮影とはまた違って、表情とかポーズが難しかった～。今まで撮影会にたくさん出演してきたけど、学ぶことが多かったし、すっごく楽しく撮影ができました！でも、昔より大人の表情ができるようになったと写真集を見て感じたので〝大人まちゅ〟をたくさん見てほしいです！

この１st写真集には大人っぽい、子どもっぽい、いろんな私が詰め込まれてます！！皆さんのお気に入りの写真も教えてください！あと、この写真集には「見つけてまちゅ！」のシーンがあるので、ぜひ探して見てください！

皆さんのおかげで写真集が出せました（泣）本当にありがとう。セカンド写真集も撮ってもらえるようにこれからも頑張っていきます！！これからも、後藤まつりをよろしくお願い致します！