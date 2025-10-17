10月15日、モデルの森泉がトークバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した。そのなかでの言動に、違和感を抱く声があがっている。

この日は、「身長が小さい女子&大きい女子のお悩み発表スペシャル」と題し、身長をテーマにトークが繰り広げられた。

「南海キャンディーズのしずちゃん、元女子バレーボール選手の木村沙織さん、森さんらが高身長代表、天童よしみさんや『おかずクラブ』のオカリナさんらが低身長代表として出演しました。それぞれの『あるある』や、身長による悩みについて語り合っていました」（スポーツ紙記者）

173cmの森は、家族のなかではもっとも小柄で、中学生から身長が急激に伸びたことを明かした。この日の森は、黒髪で落ち着いたナチュラルメイクを施しており、Xでは

《森泉さんめちゃくちゃ綺麗やな》

と、称賛する声が見受けられた。しかし、一方で、

《歳とってあの口の利き方は逆に恥ずかしいだろ》

《嫉妬なんかな…森泉なんとなく嫌い…しゃべり方かな…》

など、森の話し方への苦言が集まっている。

「『おしゃれイズム』（日本テレビ系）や『ぐるぐるナインティナイン』（同）などに出演し、人気を博した森さんは、年上が相手でもタメ口を使うことでおなじみです。今回も、MCであるくりぃむしちゅーの上田晋也さんから洋服の悩みを聞かれて、『裾上げはしたことないね』と答えたりと、エピソードトークでも敬語は使っていませんでした。

森さんは2018年に一般男性と結婚し、長女を出産しています。1児の母になって、落ち着いたビジュアルは好評ですが、いまだにタメ口を使い続けることを残念がる視聴者は多いようです」（芸能記者）

育児もあってか、テレビ出演が減った時期もあった森だが、10月10日の『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）や16日の『見取り図の間取り図ミステリー』（日本テレビ系）など、再びバラエティ番組での露出を増やしている。そんななかで“タメ口キャラ”への風当たりが強まるのには、理由があるようだ。

「2024年8月、フワちゃんがお笑い芸人のやす子さんに対する不適切な言動が批判を集め、芸能活動を休止しました。かねてから、フワちゃんは先輩相手でもタメ口を連発しており、この炎上を機に、彼女の口調もあらためて非難されることになったのです。

フワちゃんと森さんは、キャラクター的に異なる部分も多いですが、タメ口を使うタレントとして、同じく厳しい目が向けられることになってしまったのです。バラエティ番組に復帰した森さんですが、従来のままだと視聴者から反感を買うかもしれません」（同前）

10月18日で43歳になる森。母親として、わが子に誇れる姿を見せてほしい。