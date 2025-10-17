ＦフォースＧ、上期経常を28％上方修正、通期も増額

フィードフォースグループ <7068> [東証Ｇ] が10月17日大引け後(17:30)に業績修正を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益を従来予想の7.2億円→9.3億円(前年同期は6.3億円)に28.0％上方修正し、増益率が14.3％増→46.3％増に拡大する見通しとなった。

上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の18.2億円→20.2億円(前期は15.2億円)に11.1％上方修正し、増益率が19.4％増→32.7％増に拡大し、従来の8期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年６月26日に公表いたしました2026年５月期の連結業績予想につきまして、プロフェッショナルサービス事業の売上が６月から９月にかけて想定を上回って好調に推移いたしました。また、グループ内組織再編に伴う繰越欠損金の引継ぎ可否を検討した結果、繰延税金資産を計上することといたしました。これらの結果、連結業績が当初計画を上回る見込みとなったことから、本日、業績予想の修正を行うものであります。

