[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇54銘柄・下落168銘柄（東証終値比）
10月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは247銘柄。東証終値比で上昇は54銘柄、下落は168銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は65銘柄。うち値上がりが8銘柄、値下がりは53銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は485円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7505> 扶桑電通 1758 +300（ +20.6%）
2位 <7837> アールシー 695 +74（ +11.9%）
3位 <7254> ユニバンス 625.1 +49.1（ +8.5%）
4位 <4833> Ｄｅｆコン 101.4 +7.4（ +7.9%）
5位 <4552> ＪＣＲファ 668 +32（ +5.0%）
6位 <7777> ３ＤＭ 280 +11（ +4.1%）
7位 <2411> ゲンダイ 465.7 +17.7（ +4.0%）
8位 <8518> アジア投資 239 +7（ +3.0%）
9位 <318A> ＶＩＸＥＴＦ 810.9 +20.6（ +2.6%）
10位 <4068> ベイシス 1620 +39（ +2.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2869> ｉＦナ百Ｗブ 51110 -5840（ -10.3%）
2位 <4436> ミンカブ 403.5 -40.5（ -9.1%）
3位 <6135> 牧野フ 10251 -949（ -8.5%）
4位 <8016> オンワード 600 -53（ -8.1%）
5位 <7071> アンビスＨＤ 557.1 -39.9（ -6.7%）
6位 <8918> ランド 9.4 -0.6（ -6.0%）
7位 <5216> 倉元 169 -10（ -5.6%）
8位 <3825> リミックス 268.2 -14.8（ -5.2%）
9位 <3350> メタプラ 381.5 -20.5（ -5.1%）
10位 <9353> 桜島埠 2535 -112（ -4.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7211> 三菱自 382.4 +2.3（ +0.6%）
2位 <6701> ＮＥＣ 4802.4 +24.4（ +0.5%）
3位 <2802> 味の素 4185 +19（ +0.5%）
4位 <3099> 三越伊勢丹 2459.9 +10.9（ +0.4%）
5位 <4901> 富士フイルム 3495 +10.0（ +0.3%）
6位 <6146> ディスコ 51800 +30（ +0.1%）
7位 <6098> リクルート 7420 +4（ +0.1%）
8位 <9107> 川崎汽 2102 +0.5（ +0.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 2863 -42.0（ -1.4%）
2位 <7453> 良品計画 3090 -41.0（ -1.3%）
3位 <5803> フジクラ 16230 -215（ -1.3%）
4位 <6506> 安川電 4120 -53（ -1.3%）
5位 <9501> 東電ＨＤ 780 -10.0（ -1.3%）
6位 <6501> 日立 4434 -56（ -1.2%）
7位 <6857> アドテスト 16660 -210（ -1.2%）
8位 <5801> 古河電 8980 -112（ -1.2%）
9位 <6702> 富士通 3650 -42（ -1.1%）
10位 <8035> 東エレク 29750 -330（ -1.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
