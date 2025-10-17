　10月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは247銘柄。東証終値比で上昇は54銘柄、下落は168銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は65銘柄。うち値上がりが8銘柄、値下がりは53銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は485円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7505>　扶桑電通　　　　　 1758　 +300（ +20.6%）
2位 <7837>　アールシー　　　　　695　　+74（ +11.9%）
3位 <7254>　ユニバンス　　　　625.1　+49.1（　+8.5%）
4位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　101.4　 +7.4（　+7.9%）
5位 <4552>　ＪＣＲファ　　　　　668　　+32（　+5.0%）
6位 <7777>　３ＤＭ　　　　　　　280　　+11（　+4.1%）
7位 <2411>　ゲンダイ　　　　　465.7　+17.7（　+4.0%）
8位 <8518>　アジア投資　　　　　239　　 +7（　+3.0%）
9位 <318A>　ＶＩＸＥＴＦ　　　810.9　+20.6（　+2.6%）
10位 <4068>　ベイシス　　　　　 1620　　+39（　+2.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2869>　ｉＦナ百Ｗブ　　　51110　-5840（ -10.3%）
2位 <4436>　ミンカブ　　　　　403.5　-40.5（　-9.1%）
3位 <6135>　牧野フ　　　　　　10251　 -949（　-8.5%）
4位 <8016>　オンワード　　　　　600　　-53（　-8.1%）
5位 <7071>　アンビスＨＤ　　　557.1　-39.9（　-6.7%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　 -0.6（　-6.0%）
7位 <5216>　倉元　　　　　　　　169　　-10（　-5.6%）
8位 <3825>　リミックス　　　　268.2　-14.8（　-5.2%）
9位 <3350>　メタプラ　　　　　381.5　-20.5（　-5.1%）
10位 <9353>　桜島埠　　　　　　 2535　 -112（　-4.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7211>　三菱自　　　　　　382.4　 +2.3（　+0.6%）
2位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 4802.4　+24.4（　+0.5%）
3位 <2802>　味の素　　　　　　 4185　　+19（　+0.5%）
4位 <3099>　三越伊勢丹　　　 2459.9　+10.9（　+0.4%）
5位 <4901>　富士フイルム　　　 3495　+10.0（　+0.3%）
6位 <6146>　ディスコ　　　　　51800　　+30（　+0.1%）
7位 <6098>　リクルート　　　　 7420　　 +4（　+0.1%）
8位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2102　 +0.5（　+0.0%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6526>　ソシオネクス　　　 2863　-42.0（　-1.4%）
2位 <7453>　良品計画　　　　　 3090　-41.0（　-1.3%）
3位 <5803>　フジクラ　　　　　16230　 -215（　-1.3%）
4位 <6506>　安川電　　　　　　 4120　　-53（　-1.3%）
5位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　780　-10.0（　-1.3%）
6位 <6501>　日立　　　　　　　 4434　　-56（　-1.2%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　16660　 -210（　-1.2%）
8位 <5801>　古河電　　　　　　 8980　 -112（　-1.2%）
9位 <6702>　富士通　　　　　　 3650　　-42（　-1.1%）
10位 <8035>　東エレク　　　　　29750　 -330（　-1.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース