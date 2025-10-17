連立協議が山場を迎えています。自民党の高市総裁と日本維新の会の藤田共同代表との2日目の連立協議が17日午後、終了しましたが、合意には至りませんでした。

国会内から中継です。

2日目となる17日の協議は、16日よりも少し短く、午後4時すぎに終了しました。藤田共同代表は「大きく前進した」としつつ、合意には至らず、継続協議になったと明らかにしました。

連立協議では、社会保障改革や、副首都構想、企業・団体献金の廃止を含む政治改革などの政策に加え、吉村代表が「国会議員定数の削減」についての法案を秋の臨時国会で成立させることを、連立入りの絶対条件として求めていました。

日本維新の会・藤田共同代表

「結論としては今回の協議については大きく前進したと両者で受け止めています。最終の調整を行っていく」

協議終了後、藤田共同代表は、協議は大きく前進したとする一方「いくつか整理しないといけない事もあり合意とはまだいっていない」と述べました。

また、自民党の小林政調会長も「大きく前進した」とする一方「残された所を詰めていきたい。話し合いは継続する」と強調しました。

自民、維新は、来週21日の臨時国会召集までに連立協議の結論を出す考えです。

ある維新の幹部は、「連立交渉は問題ない」と自信を見せています。

焦点は、議員定数の削減など自民と維新の間での隔たりをどのように埋めていくのか、21日に予定されている総理大臣指名選挙まで、連立交渉は週末をまたいで行われる見通しです。