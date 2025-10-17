»³ÅÄÍµµ®¡ßº´Æ£ÆóÏ¯¡¢Ä¹¤¤¤»¤ê¤Õ¤Î±þ½·¤ò¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç±é¤¸ÀÚ¤ë¡½¡½±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¤¬¡¢10·î31Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸¶ºî¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¼çÍ×¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸â¾¡¹À¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡£ÇúÇËÍ½¹ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼èÄ´¼¼¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¿´ÍýÀï¤È¡¢ÅìµþÃæ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÇúÃÆÁÜº÷¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¡£
【画像】公開されたその他の映画『爆弾』メイキング写真
¡¡¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¼«ÈÎµ¡¤ÈÅ¹°÷¤ËË½¹Ô¤òÆ¯¤¡¢·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿°ì¿Í¤ÎÆæ¤ÎÃæÇ¯ÃË¡£Èà¤Ï¼«¤é¤ò¡Ö¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¡ÈÎî´¶¤¬Æ¯¤¯¡É¤È¾Î¤·¤ÆÅÔÆâ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÇúÃÆ¤ÎÂ¸ºß¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¡£½©ÍÕ¸¶¤Ç¤ÎÇúÇË¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢1»þ´Ö¤ª¤¤Ë3²óÇúÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃË¤Ï·º»ö¤¿¤Á¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ò¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¤«¤ï¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡Âè¤ËÇúÃÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡È¥¯¥¤¥º¡É¤ò½Ð¤·»Ï¤á¡¢¡ÈÆæ²ò¤¥²¡¼¥à¡É¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡½¡½¡£
¡¡·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Ç¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÖµ¤¹¤ë¸ò¾Ä¿Í¡¦Îà²ÈÌò¤ò»³ÅÄ¡¢¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯Ìò¤Ïº´Æ£ÆóÏ¯¤¬±é¤¸¤ë¡£ÇúÃÆÁÜº÷¤ËËÛÁö¤¹¤ë¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Î½äºº¡¦¸öÅÄÌò¤Ë°ËÆ£º»è½¡¢¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤Î²áµî¤òÄÉ¤¦½ê³í¤Î·º»ö¡¦Åù¡¹ÎÏÌò¤ËÀ÷Ã«¾ÂÀ¡¢Îà²È¤Î¾å»Ê¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤È¸ò¾Ä¤¹¤ëÀ¶µÜÌò¤ËÅÏÉôÆÆÏº¡¢¸öÅÄ¤ÎÁêËÀ¤Ç¡¢¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Î½äººÄ¹¡¦Ìð¿áÌò¤ËºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤Î¸«Ä¥¤êÌò¤òÌ³¤á¤ë·º»ö¡¢°ËÀªÌò¤Ë´²°ìÏº¤é¤¬½Ð±é¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ù¡ØÎø¤Ï±«¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ê°æÁï¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¼èÄ´¼¼¤Î»£±Æ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¥Ó¥ë¤Î°ì¼¼¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢µÓËÜ¤ÎËÁÆ¬¤«¤é½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö½ç»£¤ê¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤®¤ë¡ÉÍÆµ¿¼Ô¡¦¥¿¥´¥µ¥¯Ìò¤Îº´Æ£¤ÏÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢É½¾ð¤ò¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤¨¡¢»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë»ÅÁð¤È¤¤¤Ã¤¿°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÉÔµ¤Ì£¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¤ª¤É¤±¤¿´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¶¸µ¤¤äÅÜ¤ê¤ò¥®¥é¥ê¤ÈÌÜ¤Ë½É¤¹¤Ê¤É¡¢Ë®²è»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥ô¥£¥é¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤À¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë»³ÅÄ¤Ï¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¥¿¥´¥µ¥¯¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ëÎÏ¶¯¤µ¤È¼«¿®¤òÊü¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎËÜ¿´¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¡¢°ì¸À¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤Â¿ÌÌÀ¤òÂÎ¸½¡£±Ê°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤ëÎà²È¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡»³ÅÄ¤Èº´Æ£¤Ï¡¢Ä¹¤¤¤»¤ê¤Õ¤Î±þ½·¤ò¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç±é¤¸ÀÚ¤ê¡¢Îà²È¤È¥¿¥´¥µ¥¯¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤À¡×¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥ê¥Ö¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Ç®±é¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¼Â¸½¡£¡ÖÆóÏ¯¤µ¤ó¤ËËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡£·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¾Ð´é¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸¤ÎÈ¿±þ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤âËÜºî¤Î¸½¾ì¤ÎÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤È»³ÅÄ¤¬ÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢¡Ö¤¤¤¤¤è¡×¤È±þ¤¸¤ëº´Æ£¡£¤Þ¤¿¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¼èÄ´¼¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶½Ê³¤·¤¿¥¿¥´¥µ¥¯¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ·º»ö¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡¢Ç»Ì©¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦º´Æ£¤Ë¡¢¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È±é½Ð¤¹¤ë±Ê°æ´ÆÆÄ¡£»³ÅÄ¤â¡ÖÁê¼ê¤¬¤½¤¦Æ°¤¯¤Ê¤é¡¢Îà²È¤Ï¤³¤¦¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÎý¤ë¤Ê¤É¡¢Ìò¼Ô¿Ø¤ÏÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤µ¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¡¢±Ê°æ´ÆÆÄ¤ÏÌò¼Ô¿Ø¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡ÖËÍ¤â¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢±Ê°æ´ÆÆÄ¤â¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤¹¤ë¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£±Ê°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ë¿Í´Ö¤Î»ý¤ÄÊ£»¨À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ö¤³¤Î¤»¤ê¤Õ¤ò¾Ð´é¤Ç¸À¤¦¤Î¤«¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê´é¤Ç¸À¤¦¤Î¤«¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇÆÏ¤Êý¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤Ï¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¯¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤¿¡×¤È°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌò¼Ô¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢·¡¤ê²¼¤²¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤º¤ì¤âÄ¶°ìÀþµé¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¼Çµï¤òÆÃÅùÀÊ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡£¡Ê»£±Æ´ü´Ö¤Ï¡ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤3¥ö·î¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡ÖÎà²È¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤ÌòÊÁ¡£Íè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢Çº¤ó¤Ç¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Öº£¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤òÅÒ¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
