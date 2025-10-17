ボクシング元ＷＢＣ世界フライ級王者の比嘉大吾（３０）＝志成＝が１７日、都内で取材に応じた。異例の３戦連続での世界挑戦となった７月３０日のＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチで、王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝と激闘の末ドロー決着。７年３カ月ぶりの王座返り咲きは逃し「自分の中で負けと一緒。引退します」と現役引退の意向を表明していたが、現在は全く体を動かしていないものの進退保留の状態だといい、「（試合後に）引退するとは言ってるんですけど…。やっぱ練習ってキツいですよね。ぬるま湯につかっている状態なので。（進退は）保留でお願いします」と明言を避けた。

試合後は地元沖縄で挨拶回りをし、「練習もしてないので、社長になりますと（後援会に）言ってます」と比嘉。ただ、現在もＷＢＡ同級２位につけており、一部海外メディアではＷＢＡ同級暫定王者ノニト・ドネア（４２）＝とタイトルマッチで戦う可能性が浮上しているとの報道もあった。それについて比嘉は「宮古島でバカンスしているときに色んな人からＬＩＮＥが来た。こんな記事があるって。（自分は）聞いてなかった」と明かし、「４回連続（の世界挑戦）はないですよね？（進退は）保留でお願いします」と苦笑いした。

この日は、ＷＯＷＯＷの番組「エキサイトマッチＳＰ『バルガスｖｓ比嘉大吾』『ロサｖｓ高見亨介』」（２０日午後９時放送・配信）の収録に参加し、前戦を初めてフル視聴して自ら解説。先にダウンを奪いながらも、１２回に打ち合った末にまさかのダウンを喫してドロー決着となったが、「（敗因は）手数か、接近戦か、もらい方が悪かったか、わからない。難しい」と首をかしげた。今後については「また（現役を）やるんだと思われるんですけど、休養しております。とりあえずウォーキングあたりから始めたいと思います」と語った。

収録現場では、同興行でＷＢＡ世界ライトフライ級王者に輝いた高見亨介（２３）＝帝拳＝も同席したが、これからジムに帰って練習すると聞いた比嘉は「俺も現役だったら帰って練習しないといけない（と思うと）、ホッとしている。キツいな」と実感を込めた。

◆比嘉大吾（ひが・だいご）１９９５年８月９日生まれ。沖縄県出身。宮古工高出。１４年６月プロデビュー。１７年５月にＷＢＣフライ級王座獲得。１８年４月の防衛戦で体重超過し王座を剝奪された。ライセンス停止処分を経て、２０年２月に階級を上げて復帰。２４年９月のＷＢＯ世界バンタム級王座戦では武居由樹（大橋）に惜敗し、２５年２月のＷＢＡ同級王座戦は堤聖也（角海老宝石）と引き分けて王座奪取はならなかった。右ボクサーファイター。１６２センチ。