ダイアン・キートンさんの死因が明らかに 健康状態が「急激に悪化」か
『アニー・ホール』や「ゴッドファーザー」シリーズで知られるオスカー俳優のダイアン・キートンさんの死因を、遺族が明らかにした。
【写真】元恋人ウディ・アレンが監督 ダイアン・キートンさんがキュート『アニー・ホール』フォトギャラリー
Peopleによると、遺族は声明で、ダイアンさんが現地時間10月11日に肺炎のために亡くなったことを発表し、訃報を受けて寄せられたファンの言葉に感謝を表したそうだ。
「キートン家は、10月11日に肺炎で亡くなった愛するダイアンに代わり、ここ数日受け取った愛とサポートの特別なメッセージに、心から感謝申し上げます」と述べ、「彼女は動物を愛し、家のない人々のコミュニティを堅く支援してきました。彼女を偲び、地元のフードバンクや動物シェルターへ寄付してくださると、彼女への素晴らしくもありがたい賛辞となるでしょう」と締めくくった。
ダイアンさんは、ウディ・アレン監督作『アニー・ホール』（1977）で恋人役を演じ、アカデミー賞主演女優賞を獲得。『レッズ』（1981）と『マイ・ルーム』（1996）、『恋愛適齢期』（2003）でも同賞にノミネートされたほか、「ゴッドファーザー」や「花嫁のパパ」シリーズなどへの出演でも知られる。生涯を通じて結婚しなかったが、1996年に娘デクスター、2001年に息子デュークを養子に迎えた。
なお情報筋によると、ダイアンさんの健康状態はここ数ヵ月で「突然悪化」したといい、彼女の死は「全く予想外」だったそう。さらに「最期の数ヵ月は、親しい家族のみに囲まれ、静かに過ごすことを選びました。長年の友人たちでさえ、彼女の状態を完全には把握していませんでした」と語った。
