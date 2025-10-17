°æ¾åË§Íº¡¢Æà½ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ª¡¡ÉñÂæ¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´°À®
¡¡°æ¾åË§Íº¤¬¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤è¤ê¡¢°æ¾å±é¤¸¤ëÎ¦°ì¿´¡Ê¥ë¡¼¡¦¥¤¡¼¥·¥ó¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÂçÃÏ¤òÆ§¤ß¤·¤á¡¢Èà¤òÃæ¿´¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÜ¤È¤¦¤Î±¿Ì¿¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢°æ¾å¡¢Æà½ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢»³À¾Æ×¡¢±×²¬Å°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉñÂæ¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù°æ¾åË§Íº¡¢Æà½ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤é¤ÎÌò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¸¶ºî¤Ï1987Ç¯¤«¤é¡Ö·î´©Ê¸éº½Õ½©¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¤ä¡ØÄÀ¤Þ¤ÌÂÀÍÛ¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂçºî¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¿»³ºêË»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡£
¡¡ÀïÁè¸É»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢»àÀþ¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¶ìÆñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¿Í¶µ»Õ¤Ë½¦¤ï¤ì¡¢Ãæ¹ñ¿Í¡ÖÎ¦°ì¿´¡×¡Ê¥ë¡¼¡¦¥¤¡¼¥·¥ó¡Ë¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢À®¿Í¤·¤¿°ì¿´¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¸²½Âç³×Ì¿¤ËÈ¼¤¦Âç¤¤Ê»þÂå¤Î¤¦¤Í¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÀïÁè¸É»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¦°ì¿´¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£
¡¡»³ºê¤µ¤ó¤ÏËÜºî¤Î¼¹É®¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Åö»þ³°¹ñ¿Í¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÇÀÂ¼ÃÏ¶è¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Â¿¤¯¤ÎÀïÁè¸É»ù¤«¤éÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡£Èà½÷¤¬¸½Âå¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤ËÌä¤¦¡¢º²¤Î´¶Æ°µðÊÔ¤¬¡¢¥Þ¥¥Î¥Î¥¾¥ßµÓËÜ¡¢·ª»³Ì±Ìé±é½Ð¡¢°æ¾åË§Íº¡áÎ¦°ì¿´¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉñÂæ²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£
¡¡»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤ÀÎ¦°ì¿´Ìò¤Î°æ¾åË§Íº¡¢¤¢¤Ä»ÒÌò¤ÎÆà½ï¡¢¹¾·îÇßÌò¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢Î¦ÆÁ»ÖÌò¤Î»³À¾Æ×¡¢¾¾ËÜ¹Ì¼¡Ìò¤Î±×²¬Å°¤éÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ìò¤Ø¤Î»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¡¢ËÜºî¤Ø¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´¥¥ã¥¹¥È¡Ê»ÒÌò¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬·èÄê¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤Ç¤Î¾å±é¤À¤¬¡¢¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡ÙÄë¹ñ·à¾ì¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¸ø±é¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¸¥ã¥óÌò¤ò¿·¤¿¤Ë±é¤¸¤¿ÈÓÅÄÍÎÊå¡¢Ê¸³ØºÂ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÉã¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥è¥ëÌò¤ÇÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿ÀõÌî²íÇî¡¢¤µ¤é¤ËÁý»ÒÏÁÊ¸¹¾¡¢Å·Ìî¤Ï¤Ê¡¢»³²¼Íµ»Ò¡¢¤ß¤ä¤Ê¤ª¤³¡¢ÀÐÅÄ·½Í´¡¢Ý¯°æ¾Ï´î¡¢ÌÚÄÅÀ¿Ç·¤é¤¬½¸·ë¡£¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ±é·à³¦¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£ºÂ¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î26Æü¡Á3·î17Æü¾å±é¡£
¡¡°æ¾åË§Íº¡¢Æà½ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢»³À¾Æ×¡¢±×²¬Å°¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¡¦ÈÓÅÄÍÎÊå¤ÈÀõÌî²íÇî¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã°æ¾åË§Íº¡¢Æà½ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢»³À¾Æ×¡¢±×²¬Å°¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¡£±é½Ð²È¡¦·ª»³Ì±Ìé¤Ø¤Î»×¤¤¡ä
¢£°æ¾åË§Íº
¡¡º£Æü¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¡¢Î¦°ì¿´Ìò¤Î¿´¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë»£±Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ª»³¤µ¤ó¤È²¿ºîÉÊ¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ª»³¤µ¤ó¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë±é·à¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡¢±é·à¤Ïº£¤Î»þÂå¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°¤«¤é¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ±é·à¤È¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÂçÀÚ¤ÊÊª¸ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æà½ï
¡¡1¿Í¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤À³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Êº£Æü¤Î»£±Æ¤Ç¡Ë1¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤Ä»Ò¤ÎÌò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¡¢¤¢¤Ä»Ò¼«¿È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¸ÉÆÈ¤È¸þ¤¹ç¤¦·Î¸Å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£º£Æü»£¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¼ê¤ËÆÏ¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÁ°²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¡Ë·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¤¬¡¢ÉñÂæ¤Î¾å¤ÇÇº¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¯À¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤À¤È¡¢¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Á¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â·Î¸Å¾ì´Þ¤á¤ÆËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤À¼¤È¼«Ê¬¼«¿È¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ª»³¤µ¤ó¤Ë¤â¿·¤·¤¤»ä¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾åÇòÀÐË¨²Î
¡¡¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¡¢Ìò¤Î°á¾Ø¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Ìò¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯³§¤µ¤ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª·Î¸Å¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤òºÆ¤Ó¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ºêË»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌ¾ºî¤ò¡¢»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æ·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÂÎ¸½¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿È¤â¿´¤â°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê·ª»³¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Ìò¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»³À¾Æ×
¡¡¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Î¤â¤¹¤´¤¤Âçºî¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Çº£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸¶ºî¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÌòÊÁ¤¬°¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ºÇ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë±é½Ð²È¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¡£¡ÊµÓËÜ¤Î¡Ë¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±À¤Âå¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È´ØÀ¾¤Î¾®·à¾ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¤È·ª»³¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±×²¬Å°
¡¡¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ°¤Ç±é¤¸¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯¤Û¤É¤¢¤ë»þ´ü¤Î¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼»£±Æ¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ë¡¢¾¯¤·¤³¤ÎÌò¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼Â´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢30Ç¯Á°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢»ä¤¬40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤ËËè½µ´¶Æ°¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¸«¤¿¤â¤Î¤ÏÀ¸¡¹¤·¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ÉñÂæ¤Ç·ª»³¤µ¤ó¡¢¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤¿¤Á¶¦±é¤ÎÊý¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤òºî¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÂçÎ¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀïÁè¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¢»ÄÎ±¸É»ù¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿·¥¥ã¥¹¥È¡¦ÈÓÅÄÍÎÊå¡¢ÀõÌî²íÇî¤ÎÊúÉé¡ä
¢£ÈÓÅÄÍÎÊå
¡¡ÆüËÜ±é·à³¦¡¢¾ï¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎµÓËÜ¤ÇÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¥Þ¥¥Î¥Î¥¾¥ß¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Î±é¤¸¤ëêÏÎÏËÜÌò¤Ï¡¢Í§¾ð¤ä¹ñ²È¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ëÆ£¤¬¤¦¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÁÔÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¡¢·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾³§¤µ¤ó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÀõÌî²íÇî
¡¡¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ç·ª»³¤µ¤ó¤Î±é½Ð¡¢¤³¤Î¥¿¥Ã¥°¤À¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê¤ò¤¢¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»³ºêË»Ò¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¹üÂÀ¤Î¼Çµï¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ª2¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Ì±Â²¤Î¶á¤¤¤È¤«Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤È¤«½¡¶µ¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸µ¤ò¤¿¤É¤ë¤È°ì¸Ä¤Î¿Í´Ö¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¤«¡¢¤Þ¤¿Ã¯¤â¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¶µ¶ø¤Ë¤¤¤ÄÍî¤Á¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¤¤Ê½¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¡¢°æ¾åË§Íº¤µ¤ó±é¤¸¤ëÎ¦°ì¿´¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë1¤Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£ºÂ¤ÇÀ¸¤Î¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤ò¸«¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉñÂæ¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù°æ¾åË§Íº¡¢Æà½ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤é¤ÎÌò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¸¶ºî¤Ï1987Ç¯¤«¤é¡Ö·î´©Ê¸éº½Õ½©¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¤ä¡ØÄÀ¤Þ¤ÌÂÀÍÛ¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂçºî¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¿»³ºêË»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡£
¡¡»³ºê¤µ¤ó¤ÏËÜºî¤Î¼¹É®¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Åö»þ³°¹ñ¿Í¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÇÀÂ¼ÃÏ¶è¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Â¿¤¯¤ÎÀïÁè¸É»ù¤«¤éÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡£Èà½÷¤¬¸½Âå¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤ËÌä¤¦¡¢º²¤Î´¶Æ°µðÊÔ¤¬¡¢¥Þ¥¥Î¥Î¥¾¥ßµÓËÜ¡¢·ª»³Ì±Ìé±é½Ð¡¢°æ¾åË§Íº¡áÎ¦°ì¿´¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉñÂæ²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£
¡¡»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤ÀÎ¦°ì¿´Ìò¤Î°æ¾åË§Íº¡¢¤¢¤Ä»ÒÌò¤ÎÆà½ï¡¢¹¾·îÇßÌò¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢Î¦ÆÁ»ÖÌò¤Î»³À¾Æ×¡¢¾¾ËÜ¹Ì¼¡Ìò¤Î±×²¬Å°¤éÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ìò¤Ø¤Î»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¡¢ËÜºî¤Ø¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´¥¥ã¥¹¥È¡Ê»ÒÌò¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬·èÄê¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤Ç¤Î¾å±é¤À¤¬¡¢¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡ÙÄë¹ñ·à¾ì¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¸ø±é¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¸¥ã¥óÌò¤ò¿·¤¿¤Ë±é¤¸¤¿ÈÓÅÄÍÎÊå¡¢Ê¸³ØºÂ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÉã¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥è¥ëÌò¤ÇÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿ÀõÌî²íÇî¡¢¤µ¤é¤ËÁý»ÒÏÁÊ¸¹¾¡¢Å·Ìî¤Ï¤Ê¡¢»³²¼Íµ»Ò¡¢¤ß¤ä¤Ê¤ª¤³¡¢ÀÐÅÄ·½Í´¡¢Ý¯°æ¾Ï´î¡¢ÌÚÄÅÀ¿Ç·¤é¤¬½¸·ë¡£¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ±é·à³¦¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£ºÂ¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î26Æü¡Á3·î17Æü¾å±é¡£
¡¡°æ¾åË§Íº¡¢Æà½ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢»³À¾Æ×¡¢±×²¬Å°¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¡¦ÈÓÅÄÍÎÊå¤ÈÀõÌî²íÇî¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã°æ¾åË§Íº¡¢Æà½ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢»³À¾Æ×¡¢±×²¬Å°¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¡£±é½Ð²È¡¦·ª»³Ì±Ìé¤Ø¤Î»×¤¤¡ä
¢£°æ¾åË§Íº
¡¡º£Æü¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¡¢Î¦°ì¿´Ìò¤Î¿´¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë»£±Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ª»³¤µ¤ó¤È²¿ºîÉÊ¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ª»³¤µ¤ó¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë±é·à¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡¢±é·à¤Ïº£¤Î»þÂå¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°¤«¤é¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ±é·à¤È¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÂçÀÚ¤ÊÊª¸ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æà½ï
¡¡1¿Í¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤À³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Êº£Æü¤Î»£±Æ¤Ç¡Ë1¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤Ä»Ò¤ÎÌò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¡¢¤¢¤Ä»Ò¼«¿È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¸ÉÆÈ¤È¸þ¤¹ç¤¦·Î¸Å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£º£Æü»£¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¼ê¤ËÆÏ¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÁ°²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¡Ë·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¤¬¡¢ÉñÂæ¤Î¾å¤ÇÇº¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¯À¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤À¤È¡¢¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Á¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â·Î¸Å¾ì´Þ¤á¤ÆËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤À¼¤È¼«Ê¬¼«¿È¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ª»³¤µ¤ó¤Ë¤â¿·¤·¤¤»ä¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾åÇòÀÐË¨²Î
¡¡¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¡¢Ìò¤Î°á¾Ø¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Ìò¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯³§¤µ¤ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª·Î¸Å¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤òºÆ¤Ó¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ºêË»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌ¾ºî¤ò¡¢»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æ·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÂÎ¸½¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿È¤â¿´¤â°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê·ª»³¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Ìò¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»³À¾Æ×
¡¡¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Î¤â¤¹¤´¤¤Âçºî¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Çº£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸¶ºî¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÌòÊÁ¤¬°¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ºÇ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë±é½Ð²È¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¡£¡ÊµÓËÜ¤Î¡Ë¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±À¤Âå¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È´ØÀ¾¤Î¾®·à¾ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¤È·ª»³¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±×²¬Å°
¡¡¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ°¤Ç±é¤¸¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯¤Û¤É¤¢¤ë»þ´ü¤Î¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼»£±Æ¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ë¡¢¾¯¤·¤³¤ÎÌò¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼Â´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢30Ç¯Á°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢»ä¤¬40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤ËËè½µ´¶Æ°¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¸«¤¿¤â¤Î¤ÏÀ¸¡¹¤·¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ÉñÂæ¤Ç·ª»³¤µ¤ó¡¢¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤¿¤Á¶¦±é¤ÎÊý¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤òºî¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÂçÎ¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀïÁè¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¢»ÄÎ±¸É»ù¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿·¥¥ã¥¹¥È¡¦ÈÓÅÄÍÎÊå¡¢ÀõÌî²íÇî¤ÎÊúÉé¡ä
¢£ÈÓÅÄÍÎÊå
¡¡ÆüËÜ±é·à³¦¡¢¾ï¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎµÓËÜ¤ÇÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¥Þ¥¥Î¥Î¥¾¥ß¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Î±é¤¸¤ëêÏÎÏËÜÌò¤Ï¡¢Í§¾ð¤ä¹ñ²È¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ëÆ£¤¬¤¦¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÁÔÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¡¢·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾³§¤µ¤ó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÀõÌî²íÇî
¡¡¥Þ¥¥Î¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ç·ª»³¤µ¤ó¤Î±é½Ð¡¢¤³¤Î¥¿¥Ã¥°¤À¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê¤ò¤¢¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»³ºêË»Ò¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¹üÂÀ¤Î¼Çµï¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ª2¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Ì±Â²¤Î¶á¤¤¤È¤«Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤È¤«½¡¶µ¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸µ¤ò¤¿¤É¤ë¤È°ì¸Ä¤Î¿Í´Ö¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¤«¡¢¤Þ¤¿Ã¯¤â¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¶µ¶ø¤Ë¤¤¤ÄÍî¤Á¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¤¤Ê½¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¡¢°æ¾åË§Íº¤µ¤ó±é¤¸¤ëÎ¦°ì¿´¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë1¤Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£ºÂ¤ÇÀ¸¤Î¡ØÂçÃÏ¤Î»Ò¡Ù¤ò¸«¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£