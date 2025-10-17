社会に衝撃を与えた脱獄劇、その方法とは？ 名優モーガン・フリーマンが案内するシリーズ第2弾、本編特別映像解禁
オスカー俳優モーガン・フリーマンが司会を務めて「歴史を揺るがした脱出劇」の全貌に迫る、ドキュメンタリーシリーズの第2弾『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄 シーズン2』が、ヒストリーチャンネルにて10月20日22時より放送されることが決定。併せて、エピソード9「刑務所を変えた脱獄犯」の本編映像が解禁された。
【動画】厳重な警備を抜けられるのか？ 『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄 シーズン2』本編特別映像
『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄』は、脱出不可能とされた最高警備の刑務所を抜け出した囚人たちや、ナチス収容所から奇跡の大脱走を繰り広げた捕虜たちまで、今も語り継がれる有名な脱獄事件を再現ドラマにして、これまで語られなかった事件の真相に迫るドキュメンタリーシリーズ。司会を、名作『ショーシャンクの空に』（1994）で受刑者を演じ、“米寿”を迎えた名優モーガン・フリーマンが務める。
最新作となるシーズン2では、大胆不敵な逃亡犯はもちろん、ハイテク警備を出し抜く知能犯、捕虜からの執念の脱出を繰り広げたパイロットまで、多種多様なエピソードを紹介する。
この度解禁となったのは、シーズン2のエピソード9「刑務所を変えた脱獄犯」からの本編映像。ミシシッピ州のスーパーマックス刑務所から2人の囚人が脱獄。彼らは自作の工具と緻密な計画で監視の目をかいくぐり、二重フェンスを突破。民家への侵入、車の奪取、銃撃戦を経て最終的には逮捕される。その脱獄劇は社会に衝撃を与え、ついに施設が閉鎖されるに至ったという衝撃エピソードだ。
映像では、この2人の脱獄劇の再現ドラマの一部や関係者の証言などと共に、モーガンが登場。「獄中から始まる驚くべき物語を見せましょう」「世界でも悪名高い刑務所で、看守や囚人仲間に監視される。脱獄するには悪賢さが必要です。行き着く先は――自由か、死か。あなたなら、脱獄に賭ける？」と呼びかける姿を収めている。
『モーガン・フリーマンの華麗なる脱獄 シーズン2』（全16話）は、ヒストリーチャンネルにて10月20日22時より放送スタート、以後は月〜木曜日の19時と22時に放送。
