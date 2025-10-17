森崎ウィン×Snow Man・向井康二、「anan」SPエディション表紙に！ 清廉と妖艶が交差するドラマティックなグラビア
森崎ウィンとSnow Manの向井康二が、10月22日発売の「anan」2468号スペシャルエディション表紙に登場。日本とタイの共同制作映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）で共演を果たした2人の息の合ったフォトシューティング＆インタビューを届ける。
【動画】森崎ウィン×向井康二『（LOVE SONG）』、バンコクでの撮影の日々を収めたメイキング映像
同号のスペシャルエディションの表紙を飾るのは、映画『（LOVE SONG）』で切なく強く惹かれ合うふたりを演じた森崎ウィンとSnow Manの向井康二。バンコクで撮影した、あたたかで切ない作品世界とは異なる次元に2人が出会ったら―。ひりつくような緊張感や、儚く美しい雰囲気に心奪われる、ラブストーリーグラビアが展開される。
衣装は真っ白なシャツスタイルとシャツとジャケットがクールなオールブラックスタイルで展開。ホワイトとブラックが絡まり合っていくグラビアは、切なげな眼差しが向けられたあと、すれ違っていく心模様を表すように視線が交差していく。お互い想い合っているのに、どうしても目を合わせて気持ちを伝えることができない、そんな映画のアナザーストーリーのような写真の数々が楽しめる。
そしてブラックルックでは、向井が森崎のリボンタイを引き寄せ、ほどいたり、森崎が向井に自身のリボンタイをバックハグしながら結ぶなど、前述の清廉な交感とは異なる、濃密なひとときが映し出される。そんな2人もビハインドでは、一つ一つの動作にお互いがツッコミをいれたり、爆笑しながら撮影。軽やかな関係性とは真逆の表情を繰り広げていた。俳優、歌手、アイドルと表現者としてプライドを持つ2人だからこその、珠玉のラブストーリーグラビアとなっている。
インタビューは、特集“旅”にちなみ、バンコクで撮影された映画『（LOVE SONG）』での秘話はもちろん、超多忙でありながらも旅好きな2人の行きたい場所や、パッキングのコツなども聞いた。そんなソロインタビューや対談でにじみ出るのは、お互いへのリスペクト、笑顔、ボケとツッコミの応酬…。とにかく波長が合う、森崎と向井のハッピーにあふれたインタビューとなっている。
同号では恒例の旅特集「秋の推し旅2025」をおくる。今回は「大人の遠足旅」をテーマに国内外、この秋行きたい場所をピックアップ。朝ドラで注目の松江をはじめ、ワインや栗、新米を堪能する八ヶ岳＆諏訪のヌーボー旅、いまおさえたい北陸3県ときめき旅のほか、旅慣れた賢者が勧める韓国・タイ・台湾・香港の週末旅プランなど、内容盛りだくさん。通常版表紙を務めたSEVENTEEN・HOSHIさんのスペシャルグラビアも。
なお、通常版とスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一となる。
「anan」2468号は、マガジンハウスより10月22日発売。特別定価880円（税込）。
