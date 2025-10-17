プロボクシングの元ＷＢＣ世界フライ級王者・比嘉大吾（３０）＝志成＝が１７日、都内でＷＯＷＯＷ「エキサイトマッチＳＰ『バルガスｖｓ比嘉大吾』『ロサｖｓ高見亨介』」（２０日午後９時、ＷＯＷＯＷライブ＆オンデマンド）の収録にスペシャルゲストとして参加。７月３０日にＷＢＡ世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（米国）に挑戦するも引き分けに終わり、試合後は「引退します」と明言していたが、現役続行の可能性を示唆した。

番組収録後に取材に応じた比嘉は、「一応引退すると言ってはいるんですけど、保留しているか、もしかしたら世界戦…いやいやいや。保留か…」とジョークを交えながら話し、「進退保留でお願いします。明言を避けた、っていう方が格好いいですかね。それでお願いします」と悩める胸中を語った。

最新の世界ランキングでＷＢＡバンタム級２位（１位は那須川天心）、ＩＢＦ同級１０位にランクされている。一部海外メディアでは、世界５階級制覇王者で今年６月にＷＢＡ世界バンタム級暫定王者となったノニト・ドネア（４２）＝フィリピン＝の防衛戦の相手候補として元ＷＢＯ世界同級王者ジェーソン・モロニー（オーストラリア）らとともに名前が報じられた。

「宮古島でバカンスしてた時に、いろんな人からＬＩＮＥが来て何かと思ったらその記事が出てた。聞いてなかったんで」と苦笑。

昨年９月３日にＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）に挑戦し、０―３の判定負け。今年２月２４日にはＷＢＡ同級王者・堤聖也（角海老宝石）に挑戦し、９回に両者がダウンを奪い合う激闘の末に引き分け。そして７月に３戦連続で世界挑戦して、引き分けた。

「４回目？ みたいに思ったんすけど。さすがに４回連続はないですよね。３回試合して、お金をいっぱい稼げちゃったんで。味をしめたわけじゃないっすよ。オブラートに包んでくださいね」と“比嘉節”で笑わせた。

ただ、バルガス戦後の約３か月間は一切体を動かしていないという。「食って寝て。というか、朝起きて気づいたら夕方になってますね。海外旅行に行きたいっすね。韓国とか。カジノ行きたいっすね」と依然として休養モードだが、復帰を決断した場合は「まずはウォーキング、散歩からですね」とのプランも明かした。