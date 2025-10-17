カンテレは１７日、同局制作のフジテレビ系バラエティー「土曜はナニする！？」（土曜・前８時３０分）で、１０月１８日放送分から、芸能界きっての革ジャン好きとして知られるケンドーコバヤシとくっきー！（野性爆弾）による新コーナー「革ジャン散歩」がスタートすると発表した。

ケンドーコバヤシ「東京のイカした街で、マブい女性を探すという企画です」。くっきー！も「ナウなマブい女性、いいですね」ニヤリ。革ジャンをこよなく愛する２人が、街を闊歩（かっぽ）し、同じく自らの生き様をその身に輝かせる“マブい女性”を探す、予測不能の街ブラ企画になるとのこと。カンテレは「一見、土曜の朝には似つかわしくないように思える武骨な革ジャン。しかし、その核心にあるのは、週末の始まりにふさわしい、ひたむきでポジティブな“生き様”へのリスペクトだ」と何やら大仰だ。

１８日放送で２人が革ジャンを羽織って降り立つのは、ハイセンスな店が立ち並ぶおしゃれな・自由が丘（東京・目黒区）と、下町の雰囲気が心地よい街・荻窪（同・杉並区）。意外にもケンコバにとって初の荻窪上陸となり、未知の街での出会いに期待を膨らませるという。

くっきー！「（自身の革ジャンは）ほんまにサラピン（新品）のルイスレザーやったんですよ。それを一回洗って乾燥入れたらこんなガッシガシになりおって。ヤバいと思って鋲（びょう）を打ちました」

ケンコバ「くっきー！はね、パンクスですから。俺の革ジャンは、イチからプロデュースさせてもらったやつ。丈もあえて昔の短いやつみたいにしてんねん」

くっきー！「いいですね、やっぱり“ハーレー乗り”って感じですね」

ケンコバ「でも、なんかさぁ、自分の服を説明するって“生き恥”じゃない？」

くっきー！「めちゃめちゃ恥ずいです」