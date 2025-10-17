「子供っぽい？」そんなことない！【GU】40・50代の秋に♡「チェック柄アイテム」

「チェック柄」は今季の注目キーワード。取り入れるだけで秋らしいムードがぐっと加わり、旬のコーデが完成します。ただ、40・50代にとっては「子供っぽく見えないか」が気になるところ。そこで今回は、【GU（ジーユー）】からおすすめのチェック柄アイテムをピックアップ。ミドル世代のコーデを紹介しているショップスタッフさんの着こなしも参考に、ぜひ取り入れてみてください。

リラクシーに着られる大人シャツ

【GU】「フランネルシャツ」\2,490（税込）

「肌ざわりのよい」（公式サイトより）コットンを使用したフランネルシャツ。表面を起毛させることで、温かみのある手触りと秋らしい表情をプラスしたアイテムです。カラーは今季注目のイエローを含む4色展開。カジュアル感のあるナットボタンや、程よくゆとりのあるリラックスシルエットで、普段のコーデにも取り入れやすいデザインです。

メリハリバランスで女性らしいコーデに

スタッフのHirokoさんは、フランネルシャツをロング丈のナロースカートにウエストイン。トップスのゆったりとした表情とスカートのすっきりラインが絶妙にマッチし、落ち着いたカラー選びで大人っぽく仕上がっています。カジュアルなメンズライクアイテムも、襟まわりのシルエットを工夫することで抜け感のある女性らしい雰囲気に。

クラシカルなチェックで上品さをプラス

【GU】「ダブルブレストチェックジャケット」\4,990（税込）

パッと羽織るだけで、きちんと感を添えてくれるジャケット。細かなチェック柄とダブルブレストのデザインが、クラシカルで上品な雰囲気を引き立てます。ダークグレーとブラウンの落ち着いたカラー展開も、大人っぽさを後押し。堅すぎない程よいゆとりのあるシルエットで、きれいめにまとめるのはもちろん、デニムと合わせたカジュアルスタイルにもぴったりのアイテムです。

ジャケットで引き締める大人カジュアル

堅すぎないシルエットのおかげで、カジュアルダウンしたコーデにもぴったり。スタッフのHirokoさんは、ワイドフレアジーンズにクリーンなブルーシャツをラフに合わせ、40・50代の余裕が感じられるこなれた着こなしに。肩の力を抜いたスタイルでも、ジャケットが全体を程よく引き締め、きちんと感のある雰囲気にまとまっています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S