北九州市に本社を置く「EVモーターズ・ジャパン」が販売しているEV＝電気自動車のうち、およそ3割の車両に不具合が見つかったことが分かりました。EVモーターズのバスは大阪・関西万博でも使用されましたが、トラブルが相次ぎ、国が総点検を指示していました。

■中野国土交通相

「総点検の結果、ブレーキホースの損傷など含めまして計113台で不具合が確認された。」





17日午前の会見で、中野国土交通相は、北九州市若松区に本社を置く「EVモーターズ・ジャパン」の全てのEV317台を点検したところ、3割を超える113台でブレーキホースの損傷などの不具合が確認されたことを明らかにしました。EVモーターズのEVバスは、10月に閉幕した大阪・関西万博でも使用されましたが、ことし4月、パーキングブレーキが作動せず、壁に接触する事故が起きたほか、走行中に停止するなどトラブルが相次ぎ、9月、国が総点検を指示していました。

福岡県筑後市ではことし4月に、EVモーターズからスクールバスを4台導入しました。



筑後市によりますと、信号停止中に動かなくなったり、ハンドルの反応が鈍くなったりするなどのトラブルが相次いだため、ことし7月に別のバスに変更したということです。

また、北九州市では市営バスとして1台導入していますが、今回の点検の結果、異常はなかったとして運行を続けています。



国交省は、EVモーターズに対し、原因の究明と再発防止策の策定を求めています。