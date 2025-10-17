小森純、“人生初”高級ミニバンを中古で購入「似合わないよね。ヤン車っぽくて」 愛車『ゲレンデ』に別れ
タレントの小森純（39）が、17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。人生初のミニバンを購入したことを報告した。
【動画】ヤン車っぽい？小森純が中古で購入した“人生初”ミニバン
小森は、冒頭「実はマイカーを買い替えたんです」と報告。その理由として「車検」のタイミングであったことと、子どもたちのスポーツの送迎があると明かした。
小森は「『車だし』というのがあって。チームの子どもたちをもっとたくさん乗せてあげたい」といい、トヨタ『ハイエース』と迷って「ほとんど子どもが決めた」結果、「これでいいじゃん、ママ、これにしてよ」と言われて購入したのが、トヨタ『アルファード』。
小森は「似合わないよね。ヤン車っぽくて」と言いつつ、車を紹介。ホイールなどカスタムされており、純正でないことで安く購入できたというが、今後純正ホイールに戻し、“ヤン車感”を直す予定だという。7人乗りだと思って購入した同車だが、後部にシートベルトが4つしかなく、小森は「7人乗りじゃないの？話違うんだけど。まぁいいか」と驚いていた。
これが初めてのミニバンだという小森は「ミニバンあんまり好きじゃなかったんですけど、乗ってみたら別に（よかった）」「街中でミニバンいっぱい走ってるけど、理由が分かった」とその便利さを実感。
長男から「パパも（アメ車の）『アストロ』売って、『アルファード』にして」と言われたことを明かし、「パパも『そうしようかな』とぼやいていた」と伝えた。
