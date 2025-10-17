10月13日、飯豊町で83歳の女性がクマに襲われて大けがをしました。被害に遭った女性が当時の緊迫した状況をYBCのカメラに明かしました。クマと遭遇した場合、私たちはどう身を守ればいいのか。対処法について取材しました。



伊藤キミ子さん「これをこう上げようと思っていたら、こっちから黒い物体が来た。 タヌキではないからクマかと思った」



飯豊町椿に住む伊藤キミ子さん（83）。10月13日早朝、自宅の敷地内でクマに遭遇しました。伊藤さんは当時、牛舎に敷くもみ殻を準備していたところ、突然、クマが背中に覆いかぶさってきたといいます。





伊藤キミ子さん「クマの頭がこっちに乗ってきたから、（着ていた服の）襟のところが引っかかれた」伊藤さんは右腕や背中を爪で引っかかれたほか、はずみで地面に手をついた際に左手の骨を折る大けがをしました。命に別条はありませんでした。伊藤キミ子さん「実際にクマに遭遇して恐ろしさがわかった。大変だということが」飯豊町は伊藤さんの車庫と近くの雑木林に箱わなを設置しましたが、伊藤さんを襲ったクマは現在も見つかっていません。市街地にも頻繁に姿を現わしているクマ。県内ではことし、これまでにクマによる人身被害が7件発生しています。県内で死者は出ていませんが、全国では今年度、7人がクマに襲われて死亡していて、統計開始以来最悪の状況となっています。クマと遭遇したその時、私たちはどういう対応を取ればいいのか。県猟友会副会長の悪七美男さんに聞きました。県猟友会悪七美男・副会長「正面から来た時はクマと視線をそらさないで自分の居場所を変える。クマも逃げる」一方、背後や横からクマが来た場合は。県猟友会悪七美男・副会長「サイドから来た時は首に手を当てて、引っかかれても頭は大丈夫」悪七さんによりますと、クマは噛みつくことよりも爪で引っ掻いて威嚇することが多く、急所である首や頭を守ることが大切だと話していました。クマに襲われた飯豊町の伊藤さんもクマと遭遇した際、とっさに低い体勢を取ることを考えたといいます。伊藤キミ子さん「クマが来た時にはそうしようとみんなが言っていたので、こうして頭だけ守った」伊藤さんは頭や首を守る姿勢を取ったことが命に関わるけがを防ぐことにつながったのではないかと話していました。一方、クマよけとして有効とされる「クマ鈴」ですが、注意すべき点も。県猟友会悪七美男・副会長「鈴の場合は動いているときは鳴るが、休憩など休んでいる時は動かないと鳴らない。鈴も必要だが、ラジオなど常に音が出るものが必要」悪七さんはこのほか、山に入る際などはクマよけスプレーなどのアイテムをすぐに取り出せるようにしておくことが大切だと話しています。