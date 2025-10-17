【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１６日、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第３戦で大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（西地区１位）がブルワーズ（中１位）を３―１で下し、３連勝で２年連続のリーグ優勝とワールドシリーズ進出まであと１勝とした。

大谷は１番指名打者で出場し、一回に先制点につながる右翼線三塁打を放って４打数１安打。九回から登板した佐々木は１回無失点でセーブを挙げた。

ア・リーグ第４戦はブルージェイズ（東１位）が８―２でマリナーズ（西１位）に快勝し、２勝２敗とした。

２点リードの九回、ドジャースの佐々木がマウンドに上がった。最速９９・８マイル（約１６０・６キロ）の直球とスプリット、ツーシームを計１３球。１３日の第１戦では失点したが、この日は三者凡退に抑えた。セーブをマークし、３連勝に貢献。これまで本拠地ドジャースタジアムで思うような投球ができず、「いいイメージがこの球場にはなかったけど、リリーフで復帰して自分のパフォーマンスを出せるようになってから、徐々に見える景色も変わってきている」と手応えを語った。